Qui dit fin d’année dit nouveau Microsoft Event. Comme toujours, le constructeur américain met avant tout à jour le produit qui aura fait sa gloire : place à la nouvelle Microsoft Surface Pro 7.

Le Microsoft Event attendu en fin d’année est désormais là ! Pour l’occasion, et alors que les nouvelles puces Intel de 10e génération sont disponibles, le constructeur américain met à jour toute sa gamme de produits.

Evidemment, ceux qui ont fait sa gloire n’y sont pas étrangers. La marque vient en effet de dévoiler la nouvelle Microsoft Surface Pro 7.

Nouvelle Surface Pro 7 officialisée

Pas de changement drastique pour la Surface Pro 7. À l’image des Microsoft Laptop 3, son plus grand atout est d’enfin récupérer l’USB type C. Celui-ci ne remplace toutefois pas le Surface Connect.

Concernant la fiche technique, cette nouvelle version profite naturellement des derniers processeurs Intel Core de 10e génération pour le mobile, en quad core. 4 à 16 Go de RAM peuvent y être couplés.

Comme les Surface Laptop 3, les Surface Pro 7 profitent également des micros « studio » de Microsoft pour permettre une meilleure interaction à la voix entre le système et vous.

Prix et date de sortie

La Microsoft Surface Pro 7 sera disponible en plusieurs configurations allant du Core i3 au Core i7, de 4 à 16 Go de RAM et de 128 Go à 1 To de stockage. Voici les prix annoncés, en dollars (HT) :

i3 4 Go de RAM + 128 Go de stockage : 749 dollars

i5 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 899 dollars

i5 8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1 199 dollars

i5 16 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1 399 dollars

i7 16 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1 499 dollars

i7 16 Go de RAM + 1 To de stockage : 2 299 dollars

Les précommandes démarrent maintenant, et le produit sera une nouvelle fois disponible le 22 octobre aux États-Unis.