Microsoft France a dévoilé les dates de sortie et prix en euros des nouveaux appareils Surface pour la France.

Cette journée était riche en annonce, Microsoft a dévoilé de nombreux produits dont vous pouvez retrouver les annonces dans notre grand récapitulatif. Lors de la conférence, la firme a évidemment fait ses annonces pour le sol américain. C’est désormais au tour de Microsoft France d’annoncer la disponibilité et les prix des différents produits.

Date de sortie et prix de la Surface Pro 7

La nouvelle tablette de Microsoft est désormais propulsée par la 10e génération de processeur Intel Core. La Surface Pro 7 sera disponible dès le 22 octobre 2019 en France. Elle sera proposée en noir ou en gris, et il sera possible de trouver les accessoires en bleu glacier et rouge coquelicot.

La Surface Pro 7 sera disponible à partir de 919 euros.

Date de sortie et prix du Surface Laptop 3

Le Surface Laptop 3 est le nouvel ordinateur portable de Microsoft, désormais proposé en version 13 pouces ou 15 pouces.

La version 13 pouces sera proposé en version bleu cobalt ou gris platine avec clavier Alcantara, ou en version noir mat et sable avec un clavier en métal. Elle sera disponible le 22 octobre à partir de 1149 euros.

Le modèle 15 pouces est celui qui bénéficie du nouveau processeur AMD Ryzen Surface Edition. Il sera proposé en gris platine ou noir mat, avec clavier métal uniquement. Il sera disponible le 22 octobre à partir de 1349 euros.

Date de sortie et prix de la Surface Pro X

La Surface Pro X est la première tablette de Microsoft avec processeur ARM. Le SoC est un Microsoft SQ1 conçu avec Qualcomm et intégrant la 4G LTE. La Surface Pro X sera uniquement proposée en noir mat, dès le 19 novembre 2019 et à partir de 1149 euros.

Date de sortie et prix des Surface Neo et Duo

Les Surface Neo et Duo sont sans aucun doute les deux annonces fortes de la conférence. Le premier est un ordinateur d’un nouveau genre sous Windows 10X, tant dis que l’autre marque le retour de la firme sur le marché des smartphone avec Android à bord.

Microsoft France a confirmé que les deux appareils seraient bien disponible dans l’hexagone à la fin de l’année 2020, comme dans le reste du monde.

Date de sortie et prix des Surface Earbuds

Les premiers écouteurs True Wireless de Microsoft, les Surface Eerbuds ont un design qui ne passe pas inaperçu. Il seront disponibles en France au début de l’année 2020. La firme n’a pas précisée de prix pour la France.