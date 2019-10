Lors de son dernier Microsoft Event, le constructeur américain a annoncé sa nouvelle génération d’ordinateurs portables Surface Laptop. Ces derniers sont désormais disponibles en 13,5 et 15 pouces, et s’équipent enfin d’un port USB type C.

Le Microsoft Event se tient aujourd’hui, et le constructeur américain met à jour presque tous ses produits suivant la disponibilité des nouvelles puces Intel de 10e génération.

C’est aux Surface Laptop de connaître une nouvelle génération désormais. Après une seconde génération réussie, mais quelque peu rétrograde, place à la troisième.

Microsoft Surface Laptop 3 en deux tailles : 13,5 et 15 pouces

La plus grande nouveauté de cette génération est le fait qu’elle existe désormais en deux tailles : 13,5 pouces ou 15 pouces. Naturellement, les deux appareils profitent d’un écran « PixelSense » compatible avec le stylet Microsoft.

La version 13,5 pouces est équipé des derniers processeurs Intel Core de 10e génération, quand la version 15 pouces fait confiance à la plateforme AMD Ryzen 7 « Surface Edition » optimisée qui profite également d’une puce graphique Vega 11 qui vous permettra de jouer. Le trackpad a été agrandi de 20%, et le revêtement en tissu Alcantra n’est plus obligatoire : des finitions métalliques sont désormais disponibles.

Niveau I/O, vous pourrez enfin profiter d’un port USB type C en norme 3.1, un USB type A en 3.1, un combo jack et le sempiternel Surface Connect aimanté. Ils profitent également d’un système audio dit « studio » avec deux micros frontaux.

Notez d’ailleurs que la réparabilité de ces produits a été optimisée. La face avant peut facilement être remplacée par les professionnels, quand le disque dur peut facilement être remplacé par l’utilisateur.

Niveau autonomie, les Surface Laptop 3 promettent une recharge rapide permettant de récupérer 80% de l’autonomie totale des produits en une heure seulement de charge.

Date de sortie et prix

Les Microsoft Surface Laptop 3 de 13,5 pouces seront disponibles en plusieurs configurations. Voici leurs prix en dollars (HT) :

i5 8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 999 dollars

i5 8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1299 dollars

i7 16 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1599 dollars

i7 16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 1999 dollars

i7 16 Go de RAM + 1 To de stockage : 2399 dollars

Les Microsoft Surface Laptop 3 de 15 pouces, équipés de processeurs AMD, seront également disponibles en plusieurs configurations que voici :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1499 dollars

16 Go de RAM + 256 Go de stockage : 1699 dollars

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 2099 dollars

Les précommandes commencent dès maintenant aux Etats-Unis, et sortiront le 22 octobre. Nous mettrons à jour l’article lorsque les prix européens seront annoncés.