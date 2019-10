C’est aujourd’hui que Microsoft dévoilera lors d’une grande conférence ses nouveaux produits Surface. On s’attend également à la présentation de Windows 10X, une nouvelle version du système d’exploitation phare de la firme. Voici comment suivre l’événement en direct.

Microsoft a cela de particulier que la firme ne diffuse pas toujours ses conférences en direct. Lorsqu’elle le fait, c’est en générale qu’elle estime avoir suffisamment d’annonces interessantes dans sa bessace pour créer l’événement. C’est le cas de cet année avec l’organisation de son Microsoft Event, dont le programme s’annonce très chargé.

On attend entre autres la présentation des Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et de la nouvelle Surface utilisant un processeur Qualcomm Snapdragon. C’est aussi lors de cet événement que Microsoft devrait lever le voile sur Windows 10X, un nouveau système allégé et pensé pour les appareils à deux écrans. Ce sera l’occasion de présenter le fameux Projet Centaurus, une Surface pliable à deux écrans qui irait de paire avec Windows 10X. En plus, la firme pourrait également présenter une série de nouveaux accessoires et ses premiers écouteurs True Wireless. Comme nous le disions, un programme chargé !

La conférence Microsoft se tiendra à New-York, ce qui permet pour nous en France d’avoir un horaire assez clément : l’événement débutera à 16 heures. Pour le suivre il faudra soit passer par le site officiel de Microsoft, soit se rendre sur Twitter. La firme n’a pas annoncée de diffusion sur YouTube ou Mixer.

You’re excited to see what’s next, and we’re excited to show it. Win-win. Watch the #MicrosoftEvent live on Twitter 10.2 at 10 am ET. pic.twitter.com/e4Jt4dKUQK

— Microsoft Surface (@surface) October 1, 2019