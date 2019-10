Microsoft va dévoiler demain toute sa nouvelle gamme de produits Surface. A quelques heures de l’événement, nous apprenons la potentielle existence d’un nouvel OS nommé Windows 10X et d’un appareil Surface à double écran.

Microsoft va dévoiler ses nouvelles Surface demain (mercredi 2 octobre 2019), d’ailleurs on ne compte plus le nombre de fuites sur ces futurs produits comme la Surface 7 « Campus », la Surface Pro 7 et le Laptop 3. Parmi les rumeurs, il est également question d’un produit Surface à double écran dont le nom de code serait « Centaurus ». D’après Evan Blass, ce produit serait équipé d’un fork de Windows 10 : Windows 10X (précédemment appelé Windows Lite).

Une version allégée de Windows 10

Derrière ce nom se cache le projet d’une version allégée de Windows 10. Cette alternative, qui fait suite chronologiquement à Windows 10 S, serait équipée en particulier d’une interface dépouillée et son fonctionnement serait plus modulaire et flexible que l’édition standard de Windows 10. Pour cela, Windows Lite reposerait sur un noyau remanié, Windows Core OS (WCOS). Les programmes Windows 10 seraient lancés dans des conteneurs. Par contre, Evan Blass n’a livré aucune image de ce mystérieux OS.

On peut également déterrer de vieux dossiers, car Microsoft a par le passé manifesté un grand intérêt pour des appareils à double écran, comme son prototype Courier ou le projet baptisé Andromeda, qui impliquait un écran pliable sur smartphone. Windows 10X pourrait donc être la nouvelle solution de Microsoft pour occuper la frontière entre le mobile et le PC.