Microsoft n’aura pas finalement pas réussi à garder le secret sur ses produits jusqu’à la présentation des nouvelles Surfaces. Une fuite révèle une partie des annonces.

Aucune image montrant précisément les prochains produits de Microsoft n’avait fuité jusque là. C’était sans compter les propres serveurs du Microsoft Store, qui ont une nouvelle fois hébergé publiquement des images des produits.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive, le Surface Laptop premier du nom et la Xbox One S avaient eu le droit à des fuites du genre.

L’occasion pour Evan Blass, evleaks sur Twitter, de les récupérer et les partager. La crédibilité de ces images ne fait aucun doute, et elles correspondent à ce que nous avions pu voir auparavant.

Surface 7 « Campus »

On a d’abord le droit à la Surface connue sous le nom de code « Campus » et intégrant le processeur ARM conçut avec Qualcomm.

On peut admirer la finesse de l’appareil en détail, à peine plus épais que les deux ports USB-C intégrés. La tablette continue également d’utiliser le Surface Connect pour son alimentation.

Cette tablette sera proposée avec un nouveau Surface Pen qui pourra se ranger dans le Type Cover. On peut remarquer que le stylet se glisse dans un réceptacle sur le clavier.

Surface Pro 7 : même design

Voici les images de la Surface Pro 7 équipée de la gamme de processeurs Intel de 10e génération.

La connectique évolue enfin : le miniDisplayPort est remplacé par l’USB-C, mais les classiques Surface Connect et USB-A sont toujours là.

Surface Laptop 3

On termine par le Surface Laptop 3, qui sera proposé en version 13 pouces et en version 15 pouces. Cette dernière devrait intégrer la gamme de processeurs AMD Ryzen.

L’Alcantara a bien disparu du clavier, remplacé par un revêtement plus classique. Les images ne dévoilent pas entièrement la connectique de l’appareil, on voit seulement ce qui semble être le Surface Connect sur la tranche droite.

La version 13 pouces de l’appareil est pour ainsi dire la même en termes de design, et ne révèle pas plus sur le produit.

Et la Surface pliable ?

Evan Blass ne révèle pas les images du nouveau produit de Microsoft également attendu pour l’événement du 2 octobre et connu sous le nom de code « Centaurus ».

La raison est simple, ce produit devrait seulement être dévoilé comme un teaser, un « one more thing » de fin de conférence. Il ne devrait pas être commercialisé dès l’annonce et Microsoft n’a donc pas encore mis les images sur ses serveurs.

Cela confirme également que les autres produits devraient être rapidement commercialisés par Microsoft, en tout cas aux États-Unis.