Pressenti pour le 2 octobre prochain, lors de l’événement que Microsoft tiendra à New York pour sa gamme Surface, le Surface Laptop 15 pouces pourrait embarquer jusqu’à 8 cores dans sa déclinaison AMD. Une bonne nouvelle qui devrait en revanche se monnayer au prix fort… avec un tarif estimé par le site allemand WinFuture à un minimum de 1999 dollars.

Nous l’évoquions dernièrement dans nos colones, Microsoft annoncera très probablement un nouveau Surface Laptop lors de son événement new-yorkais du 2 octobre. Si une version 13 pouces est attendue, l’appareil devrait cette année se décliner également en une version 15 pouces et arborer des processeurs AMD Ryzen. D’après les dernières informations glanées par le très bien renseigné Roland Quandt, pour WinFuture, Microsoft miserait notamment sur des puces AMD 6 et 8 cores pour les modèles haut de gamme de son terminal.

Les plus attentifs auront toutefois noté qu’AMD n’a pas encore lancé et / ou annoncé de processeurs AMD Ryzen « U » (à basse consommation) doté de 6 ou 8 cores. De quoi nous pousser à prendre les informations du journaliste allemand avec un peu de recul, même si deux explications peuvent être avancées.

Roland Quandt indique que Microsoft et AMD pourraient profiter de l’événement du 2 octobre pour lever conjointement le voile sur des puce Ryzen « U » hexacore et octacore. L’intéressé est toutefois sceptique sur le fait que ces dernières puissent embarquer des cores ZEN+ et se contenter d’un TDP de 15 watts, comme les Ryzen 5 3550U et Ryzen 7 3750U (4 cores dans les deux cas) qui doivent eux aussi être intégrés à un potentiel Surface Laptop 3.

AMD does not have any hexa oder octacore Ryzen mobile SoCs yet, at least none announced. MS could be launch partner for these. The doc looked kinda official, but still to be taken w/ a grain of salt. Could be new SKUs or even somewhat custom silicon…. think we'll know more soon

— Roland Quandt (@rquandt) September 23, 2019