Une source a pu nous montrer en avant-première une partie de la nouvelle gamme Surface que Microsoft dévoilera la semaine prochaine. Voici ce que nous savons sur les Surface 7, Surface Pro 7 et Surface Laptop 3.

Microsoft dévoilera une nouvelle génération de produits Surface le 2 octobre prochain et la firme veut parier gros sur cet événement.

Les rumeurs concernant les annonces, en particulier sur les Surface Pro 7 et Surface Laptop 3, vont bon train. On passe désormais à quelque chose de plus sérieux, nous avons pu voir le design d’une partie de la nouvelle gamme Surface. Pour ne faire porter aucun risque à nos sources, nous ne publierons toutefois aucune image des produits, mais nous avons une entière confiance dans leur fiabilité.

Surface 7 « Campus » : finesse et borderless

Le Surface connu sous le nom de code « Campus » sera sans doute l’une des annonces les plus intéressantes du 2 octobre chez Microsoft. Avec ce produit, la firme modernise drastiquement le design iconique de la tablette Surface, qui était resté le même depuis la Surface Pro 3 de 2014.

L’écran est désormais quasi borderless, notamment sur les bords à gauche et à droite. Le haut et le bas de l’écran restent un peu plus large, pour abriter d’un côté la caméra à reconnaissance faciale, et de l’autre un aimant permettant de surélever le clavier. Visuellement l’apparence de l’écran n’est pas sans rappeler ce que Apple propose avec son iPad Pro.

Le châssis a également été affiné, ce qui marque la fin de l’USB Type-A et du MiniDisplayPort, remplacés par de l’USB-C plus moderne. D’après nos sources, ce modèle devrait également intégrer la 4G LTE. Tout semble indiquer qu’il s’agit de la Surface équipée d’une puce ARM qui a déjà fait l’objet de rumeurs.

Avec un design aussi différent de la Surface Pro 7, le nom de cette tablette pourrait être différent. Microsoft pourrait l’officialiser sous le nom « Surface 7 ».

Surface Pro 7 « Harper » : design plus classique

Malheureusement le nouveau design du modèle « Campus » ne profitera pas à toute la gamme. Connue sous le nom de code « Harper », la Surface Pro 7 « classique » avec processeur Intel devrait avoir le droit à un design plus proche de la génération précédente. On garderait ainsi les bords assez larges, et un châssis plutôt épais.

La connectique devrait quand même évoluer, avec un port USB-C à la place du miniDisplayPort. Le Surface Connect et le port USB Type-A seraient toujours là, avec un châssis forcément plus épais.

Surface Laptop 3 : nouveau châssis sans Alcantara

Le Surface Laptop aurait également le droit à un changement de design, toutefois plus léger que le modèle « Campus », probablement pour accompagner le passage chez AMD. Au moins l’une des configurations sera désormais proposée sans le revêtement en tissus Alcantara, et se rapprocherait donc d’un ordinateur plus classique.

Ici aussi la connectique évoluerait enfin, c’était notre principal reproche du Surface Laptop 2. On aurait désormais le droit à deux ports USB Type-C.

Bleu, rouge et jaune grès

Avec la génération 6, Microsoft avait introduit un coloris noir du plus bel effet pour les Surface Pro et Surface Laptop. La nouvelle génération ira plus loin avec encore plus de coloris proposés.

On aurait cette fois le droit à du jaune grès, du bleu glacier, et du rouge coquelicot. Reste à savoir si cela concernera uniquement les claviers amovibles des Surface (Pro), ou si le Surface Laptop 3 sera également concerné. Sur ce point nous n’avons pas d’information.

Officialisation dans une semaine

Microsoft dévoilera officiellement ces produits dans une semaine, lors d’une conférence diffusée en direct. Les produits présentés dans l’article ne seront pas les seuls à être présentés, et on attend également l’officialisation de la Surface pliable connue sous le nom de code « Centaurus ». Le patron de l’équipe Surface, Panos Panay, se prépare déjà pour sa présentation.