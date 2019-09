À quelques semaines de son grand événement new-yorkais dédié à la gamme Surface, Microsoft fait monter d’un cran le teasing. D’après The Verge, Satya Nadella (CEO de Microsoft) sera présent à l’événement. De quoi laisser espérer des annonces importantes pour la gamme Surface.

Microsoft semble miser gros pour son événement du 2 octobre. La firme, qui tenait déjà une conférence dédiée à la gamme Surface l’année dernière à New York, s’était contentée de dévoiler des versions légèrement mises à jour de ses Surface Pro et Surface Laptop, ainsi qu’un Surface Studio 2 et le casque Surface Headphones.

Cette année, la donne pourrait être toute autre, avec la présence probable de Satya Nadella en personne (absent l’année dernière) et la retransmission en direct de l’événement.

Comme nous l’évoquions fin août dans un article détaillé, Microsoft pourrait présenter de nouveaux appareils Surface Pro (potentiellement équipés de ports USB-C) et Surface Laptop. La firme aurait d’ailleurs sous la main un Surface Laptop propulsé par un processeur AMD, ainsi qu’un autre terminal Surface équipé d’un SoC ARM Qualcomm. Le visuel utilisé sur les dernières invitations à l’événement semble d’ailleurs pousser en avant l’idée de ces nouveaux processeurs, avec un logo qui n’est pas sans évoquer la silhouette d’une puce.

Si la présence de Satya Nadella se confirme, l’événement Surface du 2 octobre pourrait aussi être centré sur l’annonce (très attendue) du Project Centaurus : un appareil à deux écrans développé depuis deux ans par Microsoft, selon les sources de The Verge. Ce nouveau venu dans la gamme Surface ne serait toutefois pas attendu sur le marché avant la fin d’année 2020.

La conférence pourrait néanmoins permettre au géant de Redmond de commencer à communiquer officiellement sur ce produit.

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft…and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf

— Panos Panay (@panos_panay) September 12, 2019