Microsoft dévoile aujourd’hui ses nouvelles Surface et l’avenir de Windows 10. Suivez avec nous les annonces en direct avec nos commentaires.

Les annonces du #MicrosoftEvent en direct

La conférence débute à 16 heures (heure de Paris) ce mercredi 2 octobre 2019, cette page devrait se rafraîchir automatiquement, mais n’hésitez à effectuer un rafraîchissement manuel.

15h45 - Le #MicrosoftEvent va commencer

La conférence Microsoft s’apprête à démarrer à New York. Satya Nadella, le patron de Microsoft, est présent dans la salle, mais c’est Panos Panay qui s’occupera de la présentation. Il est en charge pour Microsoft de tous les appareils de la firme, des claviers à la Xbox en passant par les Surface.

Quelques journalistes français sont sur place dont Melinda Davan-Soulas de LCI.

Après avoir fait un test approfondi des embouteillages new-yorkais du matin, on est dans la place (enfin) ! Et c’est plutôt en comité restreint cette découverte à venir des produits #Surface. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Noducaf2dR — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) October 2, 2019

Comment et quand suivre l’événement Microsoft

L’événement Microsoft a lieu à New-York aux Etats-Unis à 16 heures (heure de Paris).

La conférence de Microsoft est diffusée en direct sur le Web. Il est possible de la suivre depuis le site officiel de Surface ou depuis Twitter. Microsoft n’a pas prévu de diffuser son événement sur YouTube.

Ce que nous attendons de l’événement Microsoft

Microsoft annonce ses nouveaux appareils Surface. On attend notamment la présentation de la Surface Pro 7 et du Surface Laptop 3 qui devraient bénéficier d’un design légèrement retravaillé, avec l’ajout bienvenu de l’USB-C comme connecteur en plus du Surface Connect et de l’USB classique.

D’après les fuites concernant ces produits, le Surface Laptop 3 sera proposé sans clavier Alcantara, avec un design d’ordinateur portable plus classique. Surtout, l’ordinateur sera proposé en version 13 ou 15 pouces, avec une suite de processeurs AMD à la place de la gamme Intel Core habituellement choisi par Microsoft.

L’un des nouveaux produits phares de Microsoft pour cet événement est connu sous le nom Surface Pro X. Il s’agit d’une tablette ultrafine intégrant un processeur ARM conçu avec Qualcomm, et la 4G LTE. Le nouveau Surface Pen pourra être logé et rechargé directement sur le clavier Type Cover. Enfin, cette Surface Pro X tournera sous Windows 10 X.

D’après les rumeurs, Windows 10X est une version allégée du système de Microsoft conçue pour concurrencer ChromeOS de Google. Il serait particulièrement optimisé pour une nouvelle génération d’ordinateurs Windows 10 équipés de deux écrans, ou d’un écran pliable en deux. Microsoft pourrait en profiter pour lever le voile sur son premier appareil pliable connu sous le nom de code Centaurus, lors d’un teasing de fin de conférence.