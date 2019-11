Microsoft a surpris en annonçant qu'il allait baser sa nouvelle version d'Edge, son explorateur web, sur le moteur Chromium de Google. Celui-ci est désormais prêt à sortir officiellement pour tous dès le 15 janvier.

Internet Explorer. Voilà qui a longtemps été la première expérience d’un explorateur web pour de nombreuses personnes, qui souvent ne se doutaient même pas qu’il était possible d’utiliser un autre logiciel pour accéder à internet.

Désormais, cette philosophie est largement adoptée, et Google Chrome a réussi à surpasser tous ses concurrents pour devenir le navigateur web le plus utilisé. Microsoft a surpris son monde en dévoilant que la prochaine version d’Edge, son nouveau navigateur web, utiliserait le moteur Chromium de Google.

Microsoft Edge sous Chromium bientôt disponible pour tous

Les premiers retours étaient excellents, et l’entreprise a continué de travailler sans relâche. Nous allons désormais pouvoir tous en profiter : la version finale du navigateur web sera disponible pour tous le 15 janvier prochain en plus de 90 langues, et la release candidate est d’ores et déjà disponible au téléchargement pour les plus impatients (il s’agit de la dernière bêta en date).

Notez que cette sortie s’accompagne aussi d’un nouveau logo pour Microsoft Edge, qui assume totalement s’éloigner de l’Internet Explorer d’antan. Ce logo se déploie dès aujourd’hui sur toutes les versions Insider du navigateur web, sur les canaux canary, dev et bêta.

Nouveau logo, nouveau moteur, nouveau départ. Rappelons qu’Edge avait comme grande force d’être le navigateur consommant le moins de batterie sur les ordinateurs portables, ce qui pourrait être un très grand atout pour lui à sa sortie. Avec le moteur Chromium, il s’assure une large compatibilité avec les standards web, mais aussi les extensions les plus populaires.

La politique d’ouverture poussée par Satya Nadella se voit toujours plus dans cette décision, dont on attend le meilleur. Qui plus est, Chrome aurait bien besoin d’une compétition plus forte pour être poussé à fournir le meilleur. On a hâte de voir ce que donnera ce nouveau Edge sur le marché des navigateurs web.