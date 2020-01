Surface Duo : Microsoft sort un émulateur Android et dévoile l’interface à deux écrans

Microsoft prépare le lancement de ses appareils à deux écrans, et en particulier le Surface Duo, son smartphone sous Android. La firme a dévoilé un SDK et un émulateur, permettant d'avoir un avant-gout de l'interface logicielle.

L’un des éléments les plus importants à ne pas négliger en lançant un nouvel appareil est son écosystème logiciel et applicatif. Microsoft a bien retenu cette leçon, que Huawei est en train de découvrir à ses dépens, et prépare donc ardemment le lancement de son Surface Duo.

L’annonce du smartphone de Microsoft avait surpris à plus d’un titre : d’abord parce que c’est un smartphone fabriqué par Microsoft, ensuite parce qu’il tourne sous Android, mais aussi parce qu’il s’agit d’un appareil à deux écrans, à une époque où les écrans pliables occupent beaucoup l’actualité. Un choix délibéré de la part de Microsoft, mais qui doit être accompagné par la firme pour aider les développeurs à adapter leurs applications mobiles.

Un émulateur de Surface Duo

Microsoft a dévoilé sur son blog une première version du SDK du Surface Duo, c’est-à-dire un kit de développement avec de la documentation permettant d’adapter l’interface et le fonctionnement de son application pour l’appareil de Microsoft.

Android oblige, ce kit proposé par Microsoft s’intègre avec Android Studio et l’émulateur Android existant, et permet d’avoir accès à des API développées par Microsot comme Hinge Angle Sensor, qui détecte comment est plié ou non l’appareil, autour de son axe de rotation à 360°.

In context – this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020

Le journaliste Zac Bowden et l’artiste Jonas Daehnert ont pu réaliser des vidéos de l’émulateur du Surface Duo ce qui permet d’avoir une première idée de l’interface de l’appareil.

On peut y voir le Microsoft Launcher défiler de bureau en bureau, avec le tiroir d’application qui n’occupe qu’un écran, et la façon dont une application peut occuper un ou deux écrans selon ses besoins.

À ce titre, Microsoft présente sa vision pour l’interface des applications sur des appareils à deux écrans. La firme imagine des applications où les deux écrans seraient utilisés comme une seule zone d’affichage, par exemple sur une application de dessin, ou plusieurs zones, avec par exemple un écran dédié à un menu et l’autre écran à des détails sur les objets sélectionné dans le menu.

Télécharger le SDK et l’émulateur

Microsoft propose d’ores et déjà le SDK du Surface Duo en téléchargement sur son site. La firme annonce aussi qu’un SDK sera proposé pour Windows 10X et le Surface Neo, son PC à deux écrans, le 11 février 2020.

C’est aussi ce jour que Microsoft proposera le Microsoft 365 Developer Day, un événement où la firme expliquera un peu plus sa vision aux développeurs avec une conférence et des sessions de développement.