Windows 7 : un bug majeur empêche d’éteindre ou redémarrer le PC

Un nouveau bug majeur frappe Windows 7 alors que le système d'exploitation n'est désormais plus pris en charge officiellement par Microsoft.

Officiellement, Windows 7 n’est plus pris en charge par Microsoft depuis le mois de janvier 2020, ce qui signifie que le système ne recevra en principe plus de mises à jour pour corriger des bugs ou des failles de sécurité. Heureusement, il est toujours possible de mettre à jour gratuitement son PC vers Windows 10.

Toutefois, Microsoft a été contraint de publier une mise à jour pour Windows 7 après la découverte d’un bug mineur, mais particulièrement gênant empêchant l’affichage de fonds d’écran. Cette fois, c’est un nouveau bug beaucoup plus gênant qui touche le système d’exploitation.

« Vous n’avez pas la permission d’éteindre ce PC »

De nombreux utilisateurs se plaignent depuis quelques jours de ne plus pouvoir éteindre ou redémarrer un ordinateur sous Windows 7. Quand ils essaient, un message d’erreur les prévient qu’ils n’ont pas l’autorisation pour effectuer cette tâche, pourtant l’une des fonctions de base d’un système d’exploitation.

Une solution temporaire

En attendant un éventuel correctif de la part de Microsoft, les utilisateurs ont trouvé une façon de contourner le problème temporairement, mais il ne s’agit clairement pas d’une solution idéale sur le long terme. Pour cela, il faut :

créer un compte administrateur se connecter sur ce compte se connecter sur le premier compte administrateur (le vôtre) éteindre ou redémarrer le PC

Vous l’aurez compris, il est particulièrement pénible d’avoir à répéter ces étapes à chaque fois que l’on souhaite éteindre ou redémarrer sa machine.

On espère que Microsoft va publier une mise à jour pour corriger ce problème. Après tout, il s’agit d’un problème plus sérieux qu’un problème de fond d’écran qui ne se charge pas. Quoi qu’il en soit, on continue de recommander l’installation d’alternative à Windows 7 sur les ordinateurs : soit mettre à jour vers Windows 10 ou installer un système encore pris en charge comme une distribution GNU/Linux récente.