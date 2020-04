Confinement : Skype permet de créer des visio simplement, sans compte et sans installation

Sentant que son application n'était peut-être pas le favori des utilisateurs en cette période, Microsoft s'est décidée à mettre en avant Skype Meet. Simple, gratuit et sans installation, c'est une fonction plutôt ingénieuse pour garder le contact.

Les solutions de visioconférence sont plus populaires que jamais. Elles permettent de garder le contact visuellement avec nos proches ou notre environnement professionnel.

Sur ce marché, la start-up américaine Zoom est clairement la grande gagnante du moment et a vu son utilisation exploser au cours des dernières semaines. L’historique du marché, Skype, n’a pas dit son dernier mot.

Le compte officiel de Skype a publié sur Twitter une présentation de la fonction Meet Now, pas nouvelle, mais encore jamais mise en avant. Et pourtant, c’est une fonction bien pratique en cette période si particulière.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

— Skype (@Skype) April 3, 2020