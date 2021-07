xSreen : cet ingénieux écran transforme la Xbox Series S en quasi console portable

Un accessoiriste propose un écran ajustable pour la Xbox Series S. Une bonne idée qui semble bien réalisée et qui est déjà un succès sur Kickstarter.

Malgré sa puissance et son stockage plus limité, la Xbox Series S nous a séduits lors de notre test grâce à son design extrêmement compact et son petit prix. Allié au Xbox Game Pass, cette console pourrait rapidement devenir le choix idéal pour qui n’est pas un passionné des pixels et des performances, ou souhaite une console complémentaire à moindres frais.

Son design minimaliste très réussi a visiblement tapé dans l’œil de UPspec Gaming, accessoiriste australien qui s’est lancé dans un projet : transformer la console en console portable, ou presque.

Un écran ajustable qui semble bien pensé

La firme a donc lancé un projet sur Kickstarter qui a déjà réussi à battre son objectif de 8 190 euros en récoltant, au moment où ces lignes sont écrites, plus de 70 000 euros.

Ce projet, nommé xScreen est un écran de 11,6 pouces Full HD à 60 Hz, ce qui permet à l’écran de faire la même taille que la Series S quand le produit se referme.

Il se connecte grâce aux ports proposés sur la Series S : le port HDMI et un port USB 3.0, et laisse l’accès aux autres connecteurs comme la carte d’extension de stockage ou le port d’alimentation.

D’après le page du projet Kickstarter, l’objet fait 695 grammes pour des dimensions de 295 x 191 x 73 mm.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sur les vidéos de démonstrations, le produit semble réellement bien pensé et adapté à la Xbox Series S. Il se marie notamment avec les codes de design de la console, pour donner l’impression d’un accessoire officiel.

Mais ce n’est pas totalement portable

Le xScreen est une idée intelligente pour créer une sorte de PC portable à partir de la Xbox Series S, mais attention.

Le produit n’intègre pas de batterie, il faudra donc toujours une prise de courant pour jouer aux jeux. On n’est pas devant une console totalement portable.

La firme imagine quand même de vrais usages : permettre à un enfant de jouer sans occuper le téléviseur du salon ou jouer dans des lieux comme une chambre d’hôpital.

UPspec Gaming promet des livraisons pour le début de l’année 2022.