5 nouveaux smartphones entre 200 et 550 euros : Motorola est ambitieux et veut embêter la concurrence

Motorola veut marquer le coup en cette fin d'année 2021 et officialise cinq nouveaux smartphones sur des segments de prix variés : les Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71 et Moto G200.

Motorola n’a pas froid aux yeux. Certes, la marque reste relativement modeste en France comparée à d’autres acteurs très en vue, mais elle semble nourrir beaucoup d’ambitions pour marquer plus efficacement les esprits. En témoigne sa récente montre Moto Watch 100. Ainsi, le constructeur lance aujourd’hui non pas un, deux, trois ou quatre smartphones, mais bien cinq d’un coup. Voici donc les Motorola Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71 et Moto G200.

Ces derniers cherchent à proposer des formules pour tous les goûts avec des tarifs allant de 219 à 549 euros. Voici quelques éléments de fiche technique à retenir sur ces différents smartphones, du moins cher au plus onéreux.

Motorola Moto G31 : l’entrée de gamme

Dans cette famille de produits, le Moto G31 se veut le smartphone abordable, capable de proposer une fiche technique qui reste intéressante, notamment avec un affichage OLED. Pour avoir eu l’occasion de le prendre en main, nous pouvons d’ores et déjà souligner que, même si son écran ne peut pas vraiment être qualifié de petit, le format de ce modèle est plutôt modéré et tient bien en main.

Le Motorola Moto G31 propose une fiche technique intéressante :

écran OLED de 6,4 pouces (60 Hz), Full HD+ ;

MediaTek G85

4 Go de RAM

espace de stockage de 64 Go ou 128 Go (extensible)

triple appareil photo : capteur principal de 50 mégapixels ; ultra grand-angle de 8 mégapixels ; capteur pour la macro de 2 mégapixels ;

capteur photo frontal de 13 mégapixels

batterie de 5000 mAh avec chargeur de 15 W.

Motorola Moto G41 : la déclinaison légère

Le Motorola Moto G41 reprend exactement les mêmes caractéristiques que le modèle cité ci-dessus, mais avec trois subtiles différences. Tout d’abord, la charge passe à une puissance de 30 W. De son côté, le stockage de base monte à 128 Go.

La troisième différence peut aussi susciter un certain intérêt : le capteur principal voit sa définition descendre un peu à 48 mégapixels, mais en contrepartie, on profite ici d’une stabilisation optique (OIS).

Motorola Moto G51 : le moins cher avec la 5G

Le Motorola Moto G51 a pour objectif de proposer une compatibilité avec la 5G sans trop faire monter le tarif. Pour cela, il sacrifie l’affichage OLED (mais profite d’un meilleur taux de rafraîchissement).

Voici les éléments essentiels à retenir :

écran LCD de 6,8 pouces à 120 Hz, Full HD+ ;

Snapdragon 480 Pro ;

4 Go de RAM ;

espace de stockage de 64 ou 128 Go (extensible) ;

triple appareil photo : capteur principal de 50 mégapixels ; ultra grand-angle de 8 mégapixels ; capteur pour la macro de 2 mégapixels ;

capteur frontal de 13 mégapixels ;

batterie de 5000 mAh avec chargeur de 15 W.

Motorola Moto G71 : l’entrée de gamme qui monte d’un cran

Là encore, pour le Moto G71, Motorola reprend une très grande partie de la fiche technique du Moto G31, mais en y apportant quelques modifications notables. La principale différence réside dans le SoC, puisque ce smartphone opte pour un Snapdragon 695 plus puissant associé à 6 Go de RAM, tandis que le stockage monte à 128 Go (mais sans tiroir microSD).

En façade, pour les selfies, le capteur change aussi pour une définition de 16 mégapixels. La 5G est aussi de la partie.

Motorola Moto G200 : pour sortir du lot

Le Motorola Moto G200 sort clairement du lot. D’une part, son design à l’arrière est marqué par un module photo assez particulier, avec un biseau plutôt réussi.

D’autre part, la qualité de sa fiche technique monte d’un cran globalement :

écran LCD de 6,8 pouces à 144 Hz, Full HD+ ;

Snapdragon 888+ ;

8 Go de RAM ;

espace de stockage de 128 Go ;

triple appareil photo : capteur principal de 108 mégapixels ; ultra grand-angle de 13 mégapixels ; capteur de profondeur de 2 mégapixels ;

capteur photo frontal de 16 mégapixels ;

batterie de 5000 mAh avec chargeur de 30 W.

Prix et date de sortie des cinq nouveaux smartphones Motorola

Ces cinq smartphones vont sortir progressivement pendant la première moitié du mois de décembre. Voici les tarifs :

Moto G31 : 219 euros pour la version de 64 Go, 239 euros pour celle de 128 Go ;

219 euros pour la version de 64 Go, 239 euros pour celle de 128 Go ; Moto G41 : 229 euros ;

229 euros ; Moto G51 : 249 euros pour la variante de 64 Go, 269 euros pour celle de 128 Go ;

249 euros pour la variante de 64 Go, 269 euros pour celle de 128 Go ; Moto G71 : 349 euros ;

349 euros ; Moto G200 : 549 euros.

Notez que le G41 et le G71 ne seront disponible que sur le site de Motorola.

