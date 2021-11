Moto Watch 100 : Motorola lance une montre avec deux semaines d’autonomie pour moins de 100 €

Motorola vient de présenter sa Moto Watch 100. Lancée à moins de 100 euros, elle offre une autonomie de deux semaines.

On s’attendait à une annonce d’ici la fin de l’année, il n’aura finalement pas fallu patienter bien longtemps. Ce mardi, Motorola a finalement présenté officiellement sa dernière montre connectée en date, la Moto Watch 100. Comme prévu, la marque américaine a décidé de positionner sa montre sur l’entrée de gamme avec un prix de lancement de 99,99 dollars, soit 88 euros HT.

Comme plusieurs fuites l’avaient déjà indiqué au cours des semaines précédentes, la Motorola Moto Watch 100 est une montre dotée d’un format plutôt classique avec un écran circulaire de 1,3 pouce de diagonale. Le constructeur ne précise cependant ni la définition de l’écran ni la technologie de sa dalle. Selon les informations du site 91Mobiles, il s’agirait cependant d’un écran LCD et non pas Oled. Pas de quoi empêcher Motorola de proposer un mode always on sur sa toquante puisque le constructeur communique sur cette fonctionnalité.

Une autonomie de deux semaines grâce à Moto Watch OS

Concernant l’autonomie, Motorola indique que la batterie de 355 mAh de la Moto Watch 100 lui permettra de fonctionner pendant deux semaines consécutives, bien au-delà des quelques jours proposés par la plupart des montres connectées du marché. La charge complète de la montre peut par ailleurs se faire en tout juste 60 minutes. Il faut dire que la Moto Watch 100 n’est pas équipée de Wear OS, le système pour montres connectées de Google, mais d’un système propriétaire baptisé « Moto Watch OS ». On ne serait cependant pas étonné qu’il s’agisse d’un dérivé de RTOS le système pour montres connectées open source déjà utilisé par OnePlus, Amazfit ou Zepp.

Concernant le suivi de santé, la Moto Watch 100 est dotée d’un cardiofréquencemètre et d’un accéléromètre pour compter aussi bien la fréquence cardiaque que la SpO2 ou le nombre de pas. Elle embarque également une puce de géolocalisation compatible GPS, Glonass et Beidou pour assurer le tracé de vos entraînements, même sans être connectée en Bluetooth à un smartphone.

Enfin, concernant le design, la Moto Watch 100 propose un gabarit de 42 x 46 x 11,9 mm avec un poids de 45,8 grammes. Elle est certifiée 5 ATM pour son étanchéité et est fournie avec un bracelet en silicone standard de 20 mm de largeur.

La moto Watch 100 est pour l’heure proposée uniquement aux États-Unis en précommande, au prix de 99,99 euros. Elle est déclinée en deux coloris, argent et noir, et les premiers modèles seront livrés à compter du 10 décembre prochain.

