Moto Watch 100 : la montre accessible de Motorola se dévoile en images

Alors que Motorola prépare une nouvelle montre connectée pour cette fin d'année, le site 91Mobiles a mis la main sur les rendus marketing et les caractéristiques de la Moto Watch 100.

En cette fin d’année, Motorola préparerait plusieurs montres connectées destinées à être lancées dans les mois à venir. Outre la Moto Watch 100s et la Moto Watch 200, prévues pour l’an prochain, la marque américaine lancerait, dès cette fin d’année, une montre Moto Watch 100.

Fin octobre, le site 9to5Google publiait un premier rendu de cette future montre connectée, après avoir mis la main sur des documents internes de Motorola. Désormais, c’est au tour du site 91Mobiles de publier plusieurs visuels destinés à être utilisés pour la communication autour de la montre du constructeur.

Ces six images mises en ligne par le site indien permettent de découvrir la Moto Watch 100 sous plusieurs condition, aussi bien avec l’écran de face qu’avec la montre de profil. On peut également y découvrir le bracelet en silicone qui servira probablement à utiliser la Moto Watch 100 dans un cadre sportif.

La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles La Moto Watch 100 // Source : 91Mobiles

Les différents visuels de la montre dévoilent un écran rond entouré par une lunette qui n’est cependant pas rotative, contrairement à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Deux boutons sont par ailleurs présents sur le côté droit du boîtier pour naviguer dans l’interface. Vue de profil, on peut cependant noter que la toquante semble plutôt épaisse.

Des caractéristiques d’entrée de gamme

En plus de ces visuels, 91Mobiles a également mis la main sur les caractéristiques techniques de la Moto Watch 100. Selon ses informations, la montre sera dotée d’un boîtier en aluminium de 42 x 46 x 11,9 mm pour un poids de 29 grammes. Elle sera équipée d’un écran LCD de 1,3 pouce de diamètre, d’une batterie de 355 mAh, du Bluetooth 5.0 et d’un GPS intégré. Du côté des mesures de santé, Motorola aurait prévu la mesure du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang. Elle pourrait également compter le nombre de pas ainsi qu’évaluer la qualité du sommeil.

Compte tenu de l’épaisseur de la montre et de la dalle LCD choisie — et non pas Oled — la Moto Watch 100 devrait figurer dans l’entrée de gamme du constructeur. On ignore par ailleurs si elle profitera de Wear OS, le système d’exploitation de Google, ou bien d’un système propriétaire.

La Motorola Moto Watch 100 devrait être présentée d’ici la fin de l’année, même si la date précise de son annonce — tout comme son prix — ne sont pas encore connus.

