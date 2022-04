Motorola préparait un concurrent plus accessible au Galaxy S22 Ultra

Motorola s'apprêterait à dévoiler un Moto G Stylus 5G (2022). Sa fiche technique laisse peu de doute quant à son positionnement plus modeste par rapport à l'ultra premium Galaxy S22 Ultra de Samsung. Un pari qui pourrait s'avérer payant pour quiconque cherche un téléphone avec stylet.

Si votre plus grand plaisir dans la vie est de pratiquer le pen spinning comme si vous étiez encore sur les bancs du collège, ou si vous adorez gribouiller vos notes à l’aide d’un stylet, alors vous pourriez être tenté par un smartphone comme le Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais attention, Samsung n’est pas la seule option. Motorola a aussi son mot à dire.

L’entreprise américaine a déjà dévoilé en février dernier un premier modèle intitulé Moto G Stylus (2022), un smartphone 4G dans la droite ligne de ce que propose Motorola sur ses modèles haut de gamme. La firme basée à Schaumburg (Illinois) préparerait maintenant une variante 5G. L’information provient du très fiable leaker Evan Blass, qui publie sur 91 Mobiles une série de rendus et d’informations sur le futur téléphone.

Une fiche technique milieu de gamme

Ce Moto G Stylus 5G (2022) proposerait un Snapdragon 695, puce davantage réservée au milieu de gamme, mais aussi une batterie de 5000 mAh et trois capteurs (un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels). Le téléphone embarquerait en outre 4 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage. On est donc loin des prétentions haut de gamme d’un S22 Ultra, ce qui est finalement une bonne nouvelle pour quiconque serait intéressé par un téléphone avec stylet plus accessible.

Le reste de la fiche technique confirmerait cette première impression avec notamment un écran de 6,78 pouces LCD. En dépit d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, Motorola ferait donc l’impasse une nouvelle fois sur l’Oled et son contraste infini. L’écran plafonnerait à 650 cd/m² de luminosité, et il serait percé au centre pour laisser passer un capteur 16 mégapixels. La présence d’un port jack 3,5 mm ravira ceux et celles attachés à cette connectique.

Le Motorola G Stylus 5G (2022) serait proposé en deux coloris : noir ou vert amer. Pour l’heure, sa date de sortie et son prix demeurent inconnus.

