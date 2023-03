Ce futur smartphone pourrait être un ténor surprise du marché

Au fil des fuites et autres rumeurs, le Motorola Edge 40 Pro prend les traits d'un flagship de toute première catégorie. Si ces informations se confirment, l'appareil n'aurait pas à rougir face à ses concurrents chinois, américains ou coréens... et qui sait, il pourrait même marquer un tournant pour Motorola.

Le Motorola Edge 40 Pro pourrait-il être l’un des meilleurs smartphones de 2023 ? La question se pose à mesure que les informations aguicheuses s’empilent en faveur du prochain mobile haut de gamme du constructeur chinois. La filiale de Lenovo, dont les smartphones premium peinent encore à marquer les esprits, en dépit de belles qualités, pourrait accoucher d’un flagship cette fois réellement marquant.

Une bonne nouvelle en perspective pour Motorola, qui reste pour l’instant encore dans l’ombre de Samsung, Apple, et des ténors chinois sur le segment haut de gamme. Tout du moins si l’Edge 40 Pro est bien conforme aux dernières fuites, partagées sur Twitter par SnoopyTech, réputé bien informé.

Motorola Edge 40 Pro : un flagship bien armé ?

L’intéressé corrobore en effet une bonne partie des informations qui étaient parvenues jusqu’à nous ces derniers mois. Il nous livre le portrait robot d’un flagship bien armé et proposé à un tarif plutôt attractif. L’appareil devrait ainsi regrouper un Snapdragon 8 Gen 2, un maximum de 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et un écran Full HD+ (vraisemblablement AMOLED) de 6,67 pouces, capable de monter à 165 Hz.

Motorola Edge 40 Pro

Snapdragon 8 Gen 2

12 GB / 256 GB

6.67" 165 Hz FHD+

50 MP (Wide) + 50 MP (U-Wide) + 12 MP (Tele)

4600 mAh, 125 W

Android 13

On y trouverait pour le reste trois capteurs photo arrière (un module principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un zoom de 12 Mpx), et une batterie de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide 125 W. Le tout serait animé par Android 13 dès le déballage et arriverait en Europe en un seul coloris (Lunar Blue) à partir de 899 euros selon le leaker. Un positionnement crédible.

Dans l’ensemble, ces spécifications rappellent beaucoup celle du Moto X40, lancé en Asie en fin d’année dernière. L’Edge 40 Pro en serait alors un « simple » portage voué au marché européen. Aux États-Unis, XDA Developers estime que l’appareil pourrait cette fois adopter le nom de Moto Edge+ 2023.

Reste maintenant à savoir si l’appareil profitera d’un écran bien calibré, d’une bonne qualité photo, et s’il sera en mesure d’exploiter correctement toute la puissance de son SoC signé Qualcomm… Réponse à son lancement, vraisemblablement d’ici à quelques semaines.

