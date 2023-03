Le nouveau flagship de Motorola serait puissant, élégant et rechargeable en 120W

Des rendus en fuite nous éclairent sur le design du potentiel Motorola Edge 40 Pro. Le prochain fer de lance du constructeur chinois s'y dévoile sous les traits d'un appareil particulièrement élégant, articulé autour d'une grande dalle Oled poinçonnée.

Motorola continue de tracer sa route dans l’ombre des autres ténors chinois du marché et de Samsung. La marque devrait ainsi annoncer prochainement un nouveau smartphone haut de gamme.

Si le nom de l’appareil n’est pas encore confirmé, il pourrait être baptisé Motorola Edge 40 Pro ou, comme le suggèrent d’autres sources, Motorola Moto X40. Il s’agirait alors de la copie conforme d’un produit lancé il y a quelques mois en Asie. Ajoutons qu’en règle générale, l’Europe hérite de la nomination Edge tandis que le reste du monde table sur X suivi d’un numéro.

Des visuels officiels

Quoi qu’il en soit, c’est lui que nous découvrons cette semaine au travers de deux visuels officiels partagés par Evan Blass, souvent bien informé.

L’appareil se dévoile donc dans un châssis noir mat, avec des bords incurvés et un grand écran poinçonné aux bordures particulièrement réduites. À son dos, un îlot carré regroupant trois capteurs et un flash, mais aussi le logo de la marque, centré. Sur le flanc gauche, on aperçoit du reste les boutons de volume et de mise sous tension / verrouillage. Classique, mais élégant.

Vers un beau concentré de puissance ?

Côté fiche technique, on reste pour l’instant dans l’expectative. Si toutefois l’appareil reprend bien le nom et les spécifications du Moto X40 nous devrions y trouver une configuration particulièrement musclée. Lancé en Chine en fin d’année dernière, le Moto X40 peut en effet compter sur un Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage interne. Côté écran, il s’appuie en outre sur une grande dalle Amoled de 6,7 pouces, ce qui semble correspondre aux rendus partagés par Evan Blass.

Sur le volet photo, on retrouverait un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx et un zoom de 12 Mpx. L’ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 4600 mAh, compatible avec une technologie de charge rapide (filaire) de 120 W. Une fiche technique assez typique pour un smartphone haut de gamme de 2023… reste à savoir si Motorola reprendra bien le patron de son Moto X40 ou s’il choisira de s’aventurer sur quelque chose de différent en adoptant alors le sobriquet de Motorola Edge 40 Pro. La réponse officielle ne devrait plus trop tarder.

