Moto X40 : un design officialisé et des spécifications moins obscures

Attendu dans les prochaines heures en Chine, le Moto X40 se dévoile aujourd'hui au travers d'un premier visuel officiel. Les spécifications de l'appareil sont par ailleurs en partie confirmées.

12 h 30 en France, 19 h 30 en Chine. C’est l’heure à laquelle Motorola dévoilera aujourd’hui son nouveau Moto X40. L’appareil, dont la version Pro avait déjà fait l’objet d’un article sur Frandroid, se concrétise désormais de manière un peu plus officielle au travers d’un premier visuel partagé sur Weibo par Motorola. La marque en a par ailleurs profité pour confirmer une (petite) partie des spécifications supposées de son prochain flagship.

On sait donc dorénavant que l’engin sera décliné en bleu et noir. Son design, plutôt classique, s’appuiera notamment sur une excroissance rectangulaire, installée au verso du mobile, et abritant un triple capteur photo ainsi qu’un flash. Comme le remarque GizmoChina, les bords de l’écran y seront du reste légèrement incurvés afin d’épouser au mieux la forme du châssis.

Quelques spécifications confirmées… les autres fortement pressenties

Le Moto X40 (qui risque d’adopter le nom de Motorola Edge 40 en cas de sortie en France), comptera sur un écran 165 Hz, a confirmé Motorola, toujours sur Weibo. La marque a aussi indiqué que l’appareil serait certifié IP68 (protection contre l’eau et la poussière), que son dos profiterait d’une couleur approuvée par Pantone, et qu’on y trouverait Android 13, épaulé dans le cas présent par la surcouche logicielle MYUI 5.0.

En attendant la présentation officielle du Moto X40, le reste de ses caractéristiques techniques est encore à prendre avec des pincettes. Il devrait quoi qu’il en soit arborer un écran Full HD+ Amoled de 6,67 pouces supportant le standard HDR10+.

Sous cet écran palpiterait un Snapdragon 8 Gen 2, couplé à de la mémoire vive en LPDDR5X et à du stockage en UFS 4.0, tandis que l’ensemble serait alimenté par une batterie de 4600 mAh ou de 5000 mAh, rechargeable par le biais d’une recharge rapide 125 W, ou en 68 W.

La partie photo s’axerait pour sa part sur un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 50 Mpx lui aussi, et sur un zoom x2 monté sur un capteur 12 Mpx. De précédentes fuites nous avaient enfin orientés vers un produit 5G, compatible Bluetooth 5.3, de 161.3 x 73.9 x 8.5 mm pour 196 grammes.

