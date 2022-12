Moto X40 Pro : Snapdragon 8 Gen 2 aux manettes et design maintenant révélé

Le Moto X40 Pro profite désormais de rendus modélisées en 3D, dévoilés par OnLeaks. L'occasion de se faire une idée encore plus précise de ce que proposera le prochain smartphone haut de gamme de Motorola.

On connaît désormais presque tout de lui, et s’il arrivera vraisemblablement sous un autre nom en Europe (nous parions sur la nomenclature Motorola Edge 40 Pro), le Moto X40 Pro se montre aujourd’hui un peu plus au travers de rendus 3D émanant du leaker OnLeaks. Relayés chez GSMArena, ces visuels nous permettent de découvrir en détail le design du prochain smartphone haut de gamme de Motorola. Il devrait être l’un des premiers appareils du marché à pouvoir compter sur le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 2, annoncé par Qualcomm en novembre.

Pour rappel, le Moto X40 Pro avait déjà été aperçu le mois dernier, cette fois sur le site de certification chinois de la TENAA. On y découvrait ses principales spécifications techniques, agrémentées de quelques images en basse définition.

Source : OnLeaks Source : OnLeaks Source : OnLeaks

Un smartphone élégant, performant et rapide à recharger ?

Si ces différents visuels se confirment, l’appareil devrait offrir des bordures d’écran légèrement incurvées et une forme en galet. On devrait également y trouver un écran poinçonné et un îlot carré dédié aux trois modules photos, logé dans le coin supérieur gauche du châssis. Sur le côté droit du smartphone seraient enfin installées les commandes de volumes et le touche de verrouillage. Ce design classique, mais élégant, reprend certains codes des précédents modèles de la série Edge, avec toutefois quelques différences dans la répartition des modules photo arrières et du flash, souligne GSMArena.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Au-delà de son Snapdragon 8 Gen 2, le Moto X40 Pro devrait s’appuyer sur 8 à 18 Go de RAM, 128 à 512 Go de stockage et sur un écran OLED 144 Hz de 6,67 pouces. Côté photo, un capteur principal de 50 Mpx serait au menu, accompagné d’un module ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un zoom optique x2 de 12 Mpx. L’ensemble serait enfin animé par Android 13 et alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge 125 W — du moins si l’on en croit les détails techniques enregistrés cette fois auprès de la FCC. Il s’agirait alors d’un record chez Motorola.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.