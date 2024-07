Un smartphone avec téléobjectif à moins de 400 euros, ce serait le Motorola Edge 50 Neo

Le Edge 50 Neo brille par une partie photo particulièrement complète pour son prix estimé.

Le site Ytechb a mis la main sur des photos officielles du prochain Motorola Edge 50 Neo, ainsi que sur une partie de ses caractéristiques techniques, de quoi commencer à imaginer ce que pourrait donner ce smartphone de milieu de gamme.

Un design totalement revu

Visuellement, le Motorola Edge 50 Neo se distingue par un module photo arrière redessiné et bien mieux intégré grâce à un effet de vague enveloppante similaire à celui du Edge 50 Pro.

À l’avant, l’écran est désormais plat, contrastant avec l’écran incurvé de son prédécesseur, le Edge 40 Neo.

Les dimensions resteraient similaires : 154,1 x 71,2 x 8,1 mm pour un poids de 171 grammes, et il serait certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb

Mediatek aux commandes

Sous le capot, le Edge 50 Neo serait équipé de la puce Mediatek Dimensity 7300, également présente sur le CMF Phone 1 et le Motorola Razr 50. Ce SoC de milieu de gamme offre des performances polyvalentes, permettant par exemple de jouer à Genshin Impact à 30 fps avec des options graphiques réglées en moyen.

Deux configurations seraient disponibles :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Vers un écran plus petit ?

Optant pour une dalle plate et non plus incurvée, Motorola diminuerait de fait sa surface d’affichage qui passerait de 6,55 pouces sur le Edge 40 Neo à 6,4 pouces sur le Edge 50 Neo. Cet écran serait toujours Oled et compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 144 Hz pour son prédécesseur. Un verre Gorilla Glass 3 le protègerait, assurant une bonne résistance aux rayures et aux chocs.

Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb

Un zoom optique en plus

Si l’on en croit les informations de Ytechb, l’une des nouveautés majeures du Edge 50 Neo serait l’intégration d’un troisième objectif photo à l’arrière, un téléobjectif de 10 Mpx, sans que l’on connaisse son grossissement natif.

Sa configuration photo s’articulerait ainsi :

Un grand-angle de 50 Mpx

Un ultra grand-angle de 13 Mpx

Un zoom optique de 10 Mpx

Un capteur selfie de 32 Mpx

Batterie plus petite

Enfin, la batterie du Edge 50 Neo aurait une capacité de 4310 mAh. Elle serait donc en baisse par rapport aux 5000 mAh du Edge 40 Neo. Cette réduction pourrait inquiéter, surtout que le modèle précédent ne brillait pas par son autonomie. Espérons que des optimisations logicielles de Motorola viendront compenser cette baisse de capacité.

Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb

Au bilan, on gagnerait un design retravaillé, mais au prix d’un écran plus petit. Batterie réduite également, tout comme le taux de rafraîchissement qui passerait de 144 Hz à 120 Hz. De l’autre côté, on se réjouirait de l’apparition d’un zoom optique sur ce segment de prix. Pour rappel, le Edge 40 Neo avait été lancé à 399 euros.

Les photos publiées par Ytechb montrent le Edge 50 Neo en quatre coloris : Poinciana, Latte, Grisaille et Nautical Blue. On peut s’attendre à un lancement en septembre, si Motorola respecte le même agenda qu’en 2023.

Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb Motorole Edge 50 Neo // Source : ytechb