Motorola va bientôt renouveler son milieu de gamme avec le Moto G8 Plus, et on connait déjà son design et ses caractéristiques.

Motorola devrait bientôt renouveler son milieu de gamme avec le Moto G8 Plus. L’appareil fait déjà l’objet de fuites, et nous avons des visuels montrant un smartphone reprenant le design du Moto G7 Plus avec un nouveau module photo. L’écran à l’avant est toujours avec un menton marqué et une encoche en goutte. Au dos, on a désormais un module photo aligné sur le côté qui reprend ce que Huawei et Samsung proposent, mais surtout ce que Motorola a déjà choisi pour son Moto One Action.

Caractéristiques techniques

D’après WinFuture, à qui l’on doit également les images du téléphone, voici la fiche technique du téléphone :

SoC Snapdragon 665

4 Go de RAM

64 à 128 Go de stockage

module photo : capteur 48 mégapixels capteur 16 mégapixels, objectif 117 degrés, « action cam »

batterie de 4000 mAh

Bluetooth 5.0

4G LTE Cat.13

NFC

charge rapide Turbo Power

USB-C, lecteur micro SD et port jack 3,5 mm

Android 9 Pie

Date de sortie

Le Motorola Moto G8 Plus devrait être présenté le 24 octobre au Brésil. On ne sait pas encore si ou quand le smartphone sera lancé en Europe, ni son prix de vente.