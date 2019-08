Dans l’optique de nous surprendre, le Motorola One Action veut imiter les fonctionnalités d’une action cam. Cette proposition tient-elle ses promesses ? Réponse dans notre test complet.

Motorola continue d’innover avec cette fois l’intégration d’un troisième capteur photo de type action cam dans le Motorola One Action. En plus de son format 21:9 qui rime avec cinéma, la marque semble bien décidée à se faire une place de choix parmi les smartphones pensé pour le multimédia. Mais s’agit-il réellement d’une plus-value et cette nouvelle fonctionnalité permet-elle de se passer d’un équipement spécial de type go pro ?

Modèle Motorola One Action Version de l'OS Android 9.0 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 6.3 pouces Définition 2520 x 1080 pixels Densité de pixels 435 ppp Technologie IPS LCD SoC Exynos 9609 Processeur (CPU) ARMv8 Puce Graphique (GPU) Mali-G72 MP3 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go MicroSD Oui Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12.6 MP

Capteur 2 : 8 MP

Capteur 3 : 5 MP Appareil photo (frontal) 12 MP Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Géolocalisation Oui Batterie 3500 mAh Dimensions 71.2 x 160.1 x 9.15mm Poids 176 grammes Couleurs Blanc, Bleu Prix 289€ Fiche produit

Le jumeau du One Vision, ou presque

Pour le design nous n’allons pas trop nous attarder, il s’agit du même enrobage que celui du Motorola One Vision. Pour résumer brièvement, retenons qu’il se compose d’un format atypique idéal pour une séance de cinéma et d’une bulle assez épaisse abritant la caméra frontale. Tout en longueur donc, il tient étonnamment bien en main.

C’est à l’arrière que la différence s’opère avec le One Vision. Nous n’avons plus deux, mais trois objectifs. En effet, le constructeur a choisi d’intégrer un triple module photo pour ajouter une fonction appelée action cam. Pour le reste, pas de changement : les boutons et ports se trouvent rangés à la même place que son proche cousin.

L’écran ne change pas non plus, je vous invite à vous rendre sur le test du Motorola Vision One pour plus d’informations. Pour vous la faire courte, les couleurs tirent sur le bleu ce qui donne un rendu très froid et impossible à rectifier dans les paramètres.

Par contre, la dalle se montre assez lumineuse avec un contraste satisfaisant pour maintenir une bonne lisibilité même sous le soleil.

Android One et Motorola

Avec le label Android One, ce Moto se rapproche d’une expérience Android Stock. Mais en plus d’avoir une version épurée d’Android 9 Pie, Motorola apporte quelques petits plus comme les fameux Gestes Moto.

Le correctif de sécurité date lui du 1er juillet 2019 ce qui a de quoi rassurer. Encore une fois, l’expérience proposée ici est identique à celle du One Vison que l’on citera encore plusieurs fois dans ce test.

Performances

Le Motorola One Action se voit équipé d’un Exynos 9609 couplé à 4 Go de RAM lui offrant une assez bonne fluidité pour la navigation et l’exécution de la majorité des tâches quotidiennes. Il fait face notamment au Kirin 710 d’un Huawei P smart z ou du Snapdragon 660 d’un Redmi Note 7. Résultat des benchmarks, il se montre plus costaud que ces derniers, mais aussi du Motorola One Vision.

Motorola One Action Huawei P smart z Xiaomi Redmi note 7 Motorola One Vision SoC Exynos 9609 Kirin 710 Snapdragon 660 Exynos 9609 AnTuTu 7.x 147 065 131 676 144 013 141 249 CPU 58 252 NC NC GPU 39 555 NC NC UX 37 858 NC NC Memoire 11 400 NC NC

Avec un titre comme Arena of Valor, le titre affiche 30 fps constants sans effort. L’expérience se présente assez fluide pour être agréable. Malheureusement, la stabilité n’est pas au rendez-vous quand le smartphone tente de chercher les 60 fps. Il y arrive, mais ce n’est pas très agréable. Attention : l’appareil a aussi tendance à vite chauffer.

Photo et Vidéo

La configuration de l’appareil photo dorsal est presque la même que le One Vision à ceci près qu’il existe un troisième objectif profitant d’une définition de 16 mégapixels et d’une ouverture à f/2,2. Celui-ci est dédié à l’action cam. Nous retrouvons sinon un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8) et un second capteur de 5 mégapixels pour gérer la profondeur.

En plein jour le résultat n’est pas si mal. Le niveau de détails satisfait, mais il faut reconnaître que les couleurs se trouvent un peu trop saturées, à cause d’un contraste assez fort. Le résultat est joli, mais nous éloigne un peu de la réalité. La gamme dynamique s’avère parfois limitée s’il y a trop de lumière.

De nuit, on perd les détails qu’on pouvait avoir en hautes lumières. Moins nettes également, les clichés souffrent un peu du temps de pose qui se rallonge et du traitement logiciel.

Le mode Portrait donne la possibilité de gérer soi-même l’accentuation de l’effet bokeh. Ci ce dernier se voit assez réussi, on ne peut pas en dire autant de la délimitation des contours de la personne prise pour sujet.

À l’avant, la caméra de 12 mégapixels prend des autoportraits convenables avec un certain respect des couleurs au naturel et un traitement logiciel pas trop lourd. Le mode Portrait ne réussit pas à bien détourer le sujet photographié, passant à la trappe de nombreux détails comme les mèches de cheveux.

L’action cam

Le capteur de 16 mégapixels a un objectif ouvrant à f/2.2 consacré à l’action cam propose de tourner une vidéo au format paysage tout en tenant le smartphone à la verticale. La caméra filme en FHD jusqu’à 60 ips. Pas de 4K pour la partie action cam, contrairement au mode vidéo classique.

On remarque le travail du stabilisateur qui prend le temps de suivre l’image pour garder une certaine fluidité. L’image se déforme si vous déplacez un peu trop vite votre smartphone. Ce qui veut dire que contrairement à une vraie action cam, vous n’obtiendrez pas un résultat concluant si vous êtes dans le feu de l’action. Avec des secousses la stabilisation va en prendre un coup. Autre petit désagrément, les transitions lumineuses ne gèrent pas très bien la gamme dynamique : on se retrouve à passer brusquement d’un cliché sous-exposé à surexposé.

Nous pourrions reprocher le manque de fonctionnalités annexes de cette action cam. Vous filmez, vous récupérez ensuite par les biais classiques votre vidéo et puis c’est tout. Pas de petit montage ou autres effets supplémentaires, le logiciel va direct à l’essentiel sans proposer de bonus. Dans la vidéo ci-dessous, l’enregistrement est en 30 fps jusqu’à 00:51 avant de passer en 60 fps.

Quel dommage de ne pas avoir donné cette fonctionnalité à la caméra avant ! D’autant plus qu’il s’agit d’un stabilisateur de type logiciel, ce qui ne nécessite pas obligatoirement une nouvelle caméra. Cela ferme la porte à de plusieurs formats comme le vlog par exemple, pourtant très friand d’action cam.

Toujours équipé d’une batterie de 3 500 mAh, ce Moto ne brille pas tellement face à la concurrence. Comptez une autonomie d’une petite journée et demie grand maximum avec une utilisation assez active de l’appareil. Notre protocole de test personnalisé Viser affiche 9 heures et 41 minutes, soit un résultat un peu frileux.

Pour la recharge, l’adaptateur fourni de 10W permet de retrouver 50 % de la batterie en 45 minutes environ, mais il faut patienter presque deux heures pour sa recharge complète.

Prix et disponibilité

Le Motorola One Action est disponible à la vente en France au prix de 289 euros, en exclusivité chez Amazon.

