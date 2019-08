Le Motorola One Action vient d’être officialisé avec un triple appareil photo où l’un des capteurs fait office d’action cam.

Le Motorola One Action vient d’être officialisé et vient ainsi étoffer la gamme certifiée Android One de la marque détenue par Lenovo. Le smartphone reprend les mêmes bases que le Motorola One Vision avec un écran au ratio 21:9 et un poinçon dans le coin pour loger le capteur photo avant.

C’est à l’arrière qu’il faut surtout chercher des différences, car le Motorola One Action se dote d’un triple appareil photo, dont une action cam qui a inspiré le nom du smartphone. « Avec la première caméra d’action [ultra] grand-angle, vous pourrez prendre des vidéos au format paysage tout en tenant le smartphone à la verticale », lit-on dans le communiqué du constructeur.

Voici la fiche technique à retenir :

écran IPS LCD de 6,3 pouces, 21:9, Full HD+

Exynos 8909

4 Go de RAM

128 Go de stockage (extensible)

Triple appareil photo : action cam de 16 mégapixels, f/2,2, 117 degrés capteur principal de 12 mégapixels, f/1,8 capteur de profondeur de 5 mégapixels

capteur photo frontal de 12 mégapixels

batterie de 3500 mAh

Android 9.0 Pie, label Android One

USB-C

Prix et disponibilité

Le Motorola One Action sera disponible en exclusivité chez Amazon au prix conseillé de 289,99 euros. Vous pouvez déjà le précommander avant sa commercialisation prévue le 21 août. Le coloris proposé est d’un gris bleuté. Nous vous proposerons un test complet du smartphone très bientôt.