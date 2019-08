Après plusieurs fuites concernant son appareil photo, son design et certaines caractéristiques, le site allemand WinFuture a publié des images de rendu presse du futur Motorola One Action, un smartphone doté d’un écran percé au ratio 21:9. On en apprend par ailleurs davantage sur son prix.

Depuis le début de l’année 2019, Motorola semble avoir revu ses gammes de smartphones Android. Alors que la marque proposait jusqu’ici surtout la gamme Moto, déclinée avec les G, X ou Z, elle a lancé une nouvelle marque Motorola One. Le Motorola One Vision avait notamment la particularité d’adopter un design original, avec un écran percé au format 21:9. Il s’agissait également du premier smartphone hors Samsung à être équipé d’une puce Samsung Exynos.

Motorola devrait reprendre ces particularités pour le prochain smartphone de sa gamme, le Motorola One Action. Un appareil que l’on a déjà pu découvrir dans des images de rendu le mois dernier et qui ajouterait au One Vision un troisième appareil photo au dos. Après les fuites de caractéristique ou de design, c’est désormais au tour des images de rendu presse d’être dévoilées avant l’heure.

Le site allemand WinFuture a en effet mis en ligne de nombreuses images de rendu apparemment officielles du Motorola One Action. Celui-ci devrait être proposé dans deux coloris, noir ou blanc. Le site allemand livre par ailleurs quelques informations concernant les caractéristiques techniques. Selon WinFuture, le Motorola One Action profiterait ainsi d’un écran de 2520×1080 pixels au ratio 21:9.

Un prix attendu à 300 euros

On devrait également retrouver la puce Samsung Exynos 9609th, 4 Go de RAM et un minimum de 128 Go de stockage, a priori extensible par carte microSD. Le capteur photo principal devrait permettre de prendre des clichés de 13 mégapixels, tout comme l’appareil photo avant, intégré dans l’écran. Au dos, l’un des deux capteurs photo supplémentaires devrait quant à lui offrir une vision en ultra grand-angle. Enfin, la batterie du Motorola One Action devrait être de 3500 mAh, rechargeable par prise USB-C.

Par ailleurs, WinFuture a également eu accès aux tarifs du Motorola One Action grâce à Amazon Allemagne. Le smartphone devrait ainsi être disponible à partir du 13 septembre au prix de 299 euros pour le modèle 4/128 Go. Néanmoins, un modèle plus accessible à 3/64 Go devrait également être proposé.