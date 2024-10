Motorola G34 : ce smartphone 5G avec écran 120 Hz est à moins de 110 € sur Amazon

Trouver un bon smartphone Ă moins de 200 euros n’est pas chose aisĂ©e, mais pas impossible non plus. Par exemple, le Motorola Moto G34, avec Ă©cran 120 Hz et une puce compatible 5G, ne coĂ»te que 107,90 euros sur Amazon au lieu de 179 euros. Il n’est certes pas parfait, mais son rapport qualitĂ©/prix est vraiment intĂ©ressant.

Dans le catalogue de smartphones conçus par Motorola, on trouve Ă la fois des rĂ©fĂ©rences plutĂ´t premium avec la gamme Razr, mais Ă©galement des modèles Ă petit prix, rĂ©unis dans la sĂ©rie G. Au sein de cette dernière, figure notamment le Motorola Moto G34, un smartphone lancĂ© Ă moins de 180 euros qui a pourtant de bons arguments : compatibilitĂ© 5G, Ă©cran rafraĂ®chi Ă 120 Hz… Évidemment, avec un tel prix, il ne brille pas partout, et des concessions ont dĂ» ĂŞtre faites par la marque. Mais quand son prix passe sous la barre des 110 euros, comme en ce moment, elles sont bien plus faciles Ă accepter.

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G34

Une dalle HD+ de 6,5 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Snapdragon 695 + 4 Go de RAM

Une batterie de 5 000 mAh

Lancé à 179 euros, et actuellement proposé à 159 euros sur le site officiel, le Motorola Moto G34 5G est actuellement affiché à 107,90 euros sur Amazon.

Un Ă©cran honorable, mais quelques concessions

Le Motorola Moto G34 est un smartphone plutĂ´t joli, avec ses coins lĂ©gèrement arrondis, ses tranches plates et son module photo assez bien intĂ©grĂ© et peu Ă©pais au dos. Son poids de 179 g devrait en plus le rendre particulièrement agrĂ©able en main ; il est d’ailleurs la preuve que l’on peut intĂ©grer une grosse batterie dans un poids plume.

Ce modèle compact est par ailleurs dotĂ© d’une dalle de 6,5 pouces, qui pèche malheureusement par sa faible dĂ©finition. L’Ă©cran est en effet HD+ (1 600 x 720 pixels) et se contente de 269 ppp. Ne vous attendez pas Ă une nettetĂ© irrĂ©prochable, donc, mais tout cela reste correct, surtout si votre utilisation du smartphone se rĂ©sume Ă la consultation de vos rĂ©seaux sociaux, Ă l’envoi de messages ou encore au visionnage de quelques vidĂ©os sur YouTube. On s’attardera bien plus sur le taux de rafraĂ®chissement qui peut atteindre 120 Hz, ce qui est plutĂ´t rare sur un smartphone d’entrĂ©e de gamme ; d’autres concurrents sur le mĂŞme segment de prix sont limitĂ©s Ă 90 Hz, par exemple. Cependant, si le mode 120 Hz promet des animations bien fluides, il n’est pas vraiment utile sur un smartphone peu puissant, surtout en jeu.

Une puissance suffisante

CĂ´tĂ© logiciel, on a droit Ă Android 14 et Ă la surcouche made in Motorola, My UX, qui propose pas mal d’options de personnalisations et une bonne ergonomie globale. Passons aux performances du smartphone : ce dernier renferme une puce Snapdragon 695, qui devrait offrir une puissance correcte. Les tâches classiques comme la navigation web et la consultation des rĂ©seaux sociaux devraient s’enchaĂ®ner sans trop d’accrocs. Surtout, ce processeur offre une compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G, et pour un smartphone Ă ce prix, c’est un très bon point. Toutefois, la mĂ©moire vive de 4 Go qui l’Ă©paule est vraiment trop faible, et des ralentissements pourraient donc survenir. En jeu, vous risquez d’ĂŞtre dĂ©rangĂ©s par quelques saccades et par des graphismes faibles. Au moins, la RAM est extensible jusqu’Ă 8 Go ; c’est dĂ©jà ça…

CĂ´tĂ© photo, le Motorola Moto G34 est Ă©quipĂ© d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un capteur macro de 2 Mpx et d’un capteur selfie de 16 Mpx. Si le capteur grand-angle peut offrir des clichĂ©s assez lumineux, mais qui pourraient manquer de dĂ©tails, le capteur macro est de son cĂ´tĂ© (et comme bien souvent) assez accessoire. On aurait aimĂ© avoir un ultra grand-angle Ă la place. Enfin, pour ce qui est de son endurance, le Moto G34 embarque une batterie de 5 000 mAh, qui devrait lui permettre de largement tenir toute une journĂ©e. Un chargeur de 20 W est fourni, mais la puissance de charge est trop faible pour pouvoir remplir la batterie rapidement.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences peu chères, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Ă moins de 200 euros du moment.

