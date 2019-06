Un mois après le One Vision, Motorola s’apprêterait à lancer un autre smartphone à écran percé, le Motorola One Action. Il conserverait le poinçon dans l’écran de son petit frère, mais intégrerait un capteur photo supplémentaire à l’arrière.

Avec le One Vision, Motorola avait fait fort à plus d’un titre. Bien qu’il ne s’agisse que d’un smartphone milieu de gamme, il s’agissait d’une véritable curiosité dans le monde de la tech. Motorola avait en effet intégré un écran percé, mais également une dalle au ratio 21:9 et surtout, pour la première fois, un SoC Exynos — en l’occurrence l’Exynos 6909 — ailleurs que sur un smartphone Samsung.

Celles et ceux qui étaient particulièrement intéressés par le One Vision seront donc ravis d’apprendre que Motorola lui aurait prévu un petit frère, en l’occurrence le Motorola One Action. C’est ce qui ressort de la publication de visuels de rendu par le site indien 91Mobiles.

Un objectif ultra grand-angle au dos

On peut y découvrir un smartphone au design particulièrement similaire à celui du Motorola One Vision, avec un écran particulièrement haut, probablement au format 21:9 et poinçonné d’un trou en haut à droite. Néanmoins, une différence majeure peut être repérée au niveau du module photo au dos. Il ne comporte pas deux appareils photo comme le One Vision, mais bien trois. On imagine donc qu’en plus du capteur principal et de celui dédié au mode portrait, Motorola intégrera un objectif grand-angle. « Le rendu indique également que le smartphone aura un champ de vision de 117 degrés », affirme ainsi 91Mobiles.

Selon le site spécialisé, le smartphone devrait intégrer un écran de 6,3 pouces affichant 2520×1080 pixels, le même SoC Exynos 9609 que le One Vision, 3 ou 4 Go de RAM, 32, 64 ou 128 Go de stockage et une batterie de 3 500 mAh. Pour l’heure, on ignore encore quand le smartphone de Motorola sera officialisé.