Un futur smartphone de Motorola, le One Action, vient de fuiter à nouveau et nous permet de confirmer certaines de ses caractéristiques, dont un écran 21:9 percé et un processeur Exynos 9609.

Le groupe Lenovo/Motorola est un des constructeurs de smartphones les plus prolifiques. De nombreux appareils sortent, que ce soit sous l’une ou l’autre marque. Un nouveau venu devrait faire son apparition sous peu : le Motorola One Action.

Déjà aperçu il y a un peu plus d’un mois, une nouvelle fuite confirme certains aspects de sa fiche technique et nous en apprend un peu plus.

Écran 21:9, 4 Go de RAM et Exynos 9609

Ce Motorola One Action aura donc un écran percé, une technique de design popularisée par les Honor View 20, Motorola One Vision, Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e, un triple capteur photo, un lecteur d’empreintes digitales et un processeur de Samsung Exynos 9609. Ces informations, on les connaissant du précédent leak. Le smartphone est apparu sur la Google Play Console et sur la Android Entreprise Recommended List, permettant de confirmer son nom : le One Action.

XDADevelopers précise qu’il sera donc accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Mais le plus intéressant serait l’une de ses caméras que Motorola pourrait communiquer comme étant une « Action Camera à 117° ».

Une caméra qui serait donc ultra grand-angle et qui devrait servir à réaliser des plans d’action à la manière d’une GoPro. Le smartphone devrait sortir en Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Inde, Amérique latine et Chine.

Un smartphone qui semble donc se diriger vers des pays « émergents » et qui devrait donc avoir un prix assez bas.