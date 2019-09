Après le Motorola One et le Motorola One Vision, c’est maintenant au tour du Motorola One Action de faire son entrée sur scène. Sa particularité ? Proposer une troisième caméra qui souhaite imiter les fonctionnalités d’une action cam. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le Motorola One Action commence par reprendre le même design que le modèle précédent (le One Vision), notamment en conservant l’écran IPS de 6,3 pouces. Ce dernier a en effet la particularité de proposer un format cinématographique 21:9 plutôt rare sur smartphone, qu’on ne trouve d’ailleurs que chez les derniers Sony Xperia à l’heure actuelle. De plus, la bulle qui dissimule la caméra frontale dédiée aux selfies est placée au même endroit.

La différence vient en revanche du troisième capteur de 16 mégapixels intégré au dos, dont l’objectif s’ouvre à f/2,2. Celui-ci est en effet dédié au mode « action cam« , ce qui se traduit par la prise de vidéo au format paysage tout en tenant le smartphone à la verticale. La caméra peut filmer en Full HD jusqu’à 60 images par seconde, mais pas en 4K malheureusement. Pour obtenir cette définition, il faudra basculer avec le mode vidéo classique.

Il n’a ensuite pas à rougir de ses performances avec l’intégration du SoC Exynos 9609 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette puce lui permet d’être plus puissant qu’un Huawei P Smart Z ou qu’un Xiaomi Redmi Note 7, par exemple. En revanche, l’autonomie est loin d’être extraordinaire avec sa batterie de 3 500 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Motorola One Action.

La meilleure offre

Le Motorola One Action est vendu en exclusivité sur Amazon. Il est proposé à 289 euros (prix du smartphone seul) avec une paire d’écouteurs sans fil VerveOnes offerte — normalement d’une valeur de 79 euros.

Retrouvez le Motorola One Action sur Amazon

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent être plus intéressants par le biais de l’importation, il est néanmoins important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie européenne du constructeur, mais d’une simple garantie liée au vendeur à l’étranger. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toujours de passer par PayPal pour acheter des produits venant d’un autre pays. La plateforme facilite en effet le remboursement en cas de litige.