MSI MEG Ai1300P : voici la première alimentation taillée pour les GeForce RTX 4000 et Radeon RX 7000

Les fabricants d'alimentations préparent les PSU qui accompagneront la prochaine génération de cartes graphiques d'AMD et Nvidia. Le premier à dégainer n'est autre que MSI avec sa MEG Ai1300P, une alimentation 1300 W ultra moderne : la première à adopter le standard ATX 3.0, tout en misant sur la norme PCIe 5.0.

Tout ce que vous pouvez imaginer de mieux pour alimenter la prochaine génération de GPUs d’AMD et Nvidia. C’est ce que veut proposer MSI avec sa MEG Ai1300P. Cette alimentation très haut de gamme de 1300 W est la toute première à porter sur le marché les nouveaux standards ATX 3.0 et PCIe 5.0. Elle s’illustre ainsi par l’adoption précoce de la nouvelle connectique PCIe 5.0 12VHPWR. Dotée de 12+4 broches (au lieu de 6 ou 8 broches sur les connectiques plus traditionnelles), ce port est capable d’envoyer jusqu’à 600 W vers le GPU.

Dans le cas de sa MEG Ai1300P, MSI va même plus loin en annonçant pouvoir monter bien plus haut sur de brèves périodes pour accompagner les « power excursions » des futurs GPUs de Nvidia et AMD.

Une alimentation « Future-proof »

En l’occurrence, MSI promet que sa nouvelle PSU pourra tenir le cap des 2600 W sur une période de 100 µs. Un argument important, principalement pour les cartes les plus haut de gamme, puisque sans une alimentation suffisamment costaude, ces pointes de consommation peuvent entraîner un plantage pur et simple du système faute de puissance.

Certifiée 80 Plus Platinium pour permettre un rendement électrique optimal (au moins 89 % de rendement à 100 % de charge), la MSI MEG Ai1300P profite également de connecteurs en alliage de cuivre pour aider à délivrer des tensions stables… et ainsi améliorer la sécurité, cruciale pour des composants haut de gamme. Le nouveau bloc de MSI est par ailleurs entièrement modulaire et se dote bien évidemment d’un ventilateur pour éviter toute surchauffe dans un contexte de charge intensive.

Pour l’instant, MSI ne donne aucun tarif pour sa MEG Ai1300P. On ignore également quand cette nouvelle alimentation arrivera sur le marché, mais une chose est certaine, elle sera coûteuse. Un prix avoisinant les 500 euros ne serait pas surprenant.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.