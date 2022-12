Sony et son #MyPSYear ne sont pas les seuls à proposer de découvrir un résumé de votre année vidéoludique. La Nintendo Switch offre également cette possibilité pour fêter la fin d’année. Pour en savoir plus, suivez ce tutoriel : « Comment connaître son résumé Nintendo Switch en un coup d’œil ? »

Nintendo termine cette fin d’année avec le mot-dièse #NintendoSwitch2022, qui est une incitation à découvrir un résumé de votre activité sur votre Nintendo Switch en un coup d’œil. Vous aurez ainsi accès à votre TOP 3 vidéoludique sur la console nomade, le plus ancien titre joué, ou ceux que vous aurez découverts cette année. Un résumé de vos usages dans l’année que vous pourrez bien sûr partager sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #NintendoSwitch2022.

#NintendoSwitch2022 : comment connaitre son résumé Nintendo Switch en un coup d’œil ?

Nintendo Switch en un coup d’œil est conditionné à une seule obligation : avoir auparavant créé un compte Nintendo. Attention, si vous partagez votre compte avec un ou plusieurs enfants, les statistiques peuvent être faussées s’ils utilisent votre compte pour jouer, plutôt que le leur.

Pour accéder à votre Nintendo Switch en un coup d’œil de l’année 2002, rendez-vous à l’adresse suivante :

Nintendo Switch – 2022 en un coup d’œil

Après avoir cliqué sur le lien ci-dessus, vous devrez entrer votre nom de compte Nintendo et votre mot de passe pour vous identifier. Après quelques secondes, vous aurez accès aux trois titres les plus joués, ou le plus anciennement installé et lancé dans l’année. Vous pourrez à chaque fois les partager sur vos réseaux sociaux.

Vous aurez également les trois jeux que vous aurez lancés pour la première fois cette année. Ainsi que le jeu le plus joué durant chaque mois de l’année. Ici, vous pourrez partager chaque mois indépendamment.

Cela se termine par un profil qui résume de vos genres de jeux préférés (stratégie, jeu de tir, jeu de Rôles, Action et Aventure). Vous n’avez plus qu’à découvrir votre résumé et le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux.

