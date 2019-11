Le véritable mode multijoueur de Mario Kart Tour arrive en bêta à partir de décembre. Seuls les joueurs qui payent pourront cependant en profiter, tout du moins dans un premier temps.

Après plusieurs mois de teasing, Nintendo a finalement lancé Mario Kart Tour sur Android et iOS en septembre dernier. Le jeu a cependant été accueilli avec une certaine froideur, que ce soit pour son gameplay à un doigt, que certains trouvent trop simpliste, mais surtout pour l’absence de mode multijoueur qui réduit de façon assez conséquente le défi du jeu.

En effet, si le jeu de Nintendo donne l’impression que l’on joue contre d’autres joueurs, avec des personnages qui ont des noms d’humain dans le lobby, Mario Kart Tour se joue — pour le moment — uniquement hors ligne contre des intelligences artificielles. Dommage pour une licence qui est réputée pour son fun à plusieurs.

Nintendo a cependant promis que le mode multijoueur arrivera plus tard et nous avons désormais une date approximative : décembre 2019.

En décembre 2019, les premiers joueurs pourront donc s’affronter entre eux sur Mario Kart Tour dans une phase de bêta test. Une contrainte est cependant imposée par Nintendo : seuls les abonnés au Pass Or pourront en profiter. Pour rappel, il s’agit d’un abonnement à 5,49 euros par mois qui permet d’accéder à davantage de récompenses ou encore de débloquer automatiquement le mode 200cc.

Il n’est pas précisé cependant si cette contrainte financière sera limitée à la bêta, afin de réduire la charge des serveurs dans un premier temps, ou si le Pass Or sera obligatoire pour jouer en ligne. Nous avons contacté Nintendo pour plus de détails à ce sujet et attendons actuellement une réponse de leur part. Pour rappel, sur la Nintendo Switch, le multijoueur est également payant, à 3,99 euros par mois, ou 19,99 euros par an. L’abonnement est alors valable pour tous les jeux de la console et permet de joueur à des classiques du rétrogaming.

En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre sélection des meilleurs jeux de course sur smartphones.