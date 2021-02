La Nintendo Switch continue d’affoler les compteurs de ventes

Nintendo a dévoilé ses résultats financiers pour le dernier trimestre 2020. Et la Switch se porte toujours aussi bien, merci pour elle ! La console hybride maison approche désormais les 80 millions d'unités vendues et se rapproche du podium historique de Nintendo.

Elle vient d’effacer des tablettes les Nintendo 2DS et 3DS. En approchant désormais les 80 millions d’unités vendues (79,87 M), la Nintendo Switch poursuit sa folle épopée à l’approche de son quatrième anniversaire. Elle n’est plus qu’à quelques encablures de la Game Boy Advance (81,5 M) qu’elle devrait rapidement dépasser avant d’avoir le podium dans le viseur : la Wii, la Game Boy et enfin la Nintendo DS.

Sur les pas de la Wii

La firme japonaise vient de dévoiler ses résultats financiers pour le dernier trimestre 2020 (octobre-décembre) et les feux sont tous au vert avec 98 % de bénéfices d’exploitation (521 milliards de yens, soit environ 4,1 milliards d’euros). Parmi les bonnes nouvelles, la Switch tient une place au sommet. Elle s’est ainsi vendue, avec sa déclinaison Nintendo Lite, à 11,57 millions d’exemplaires au dernier trimestre. La console hybride de Nintendo a évidemment pleinement profité de la pandémie sur 2020 pour faire exploser ses ventes — et connaître de multiples ruptures de stock —, faisant d’elle une des consoles les plus populaires du moment dans des familles où il fallait notamment occuper les enfants.

Mais il n’en reste pas moins que son dernier trimestre record est impressionnant, car elle n’a pas non plus pu compter sur des sorties de jeux vedettes pour la porter. Nintendo indique que ce troisième trimestre de l’exercice (année fiscale qui se termine en mars 2021) est bien meilleur que la même période des fêtes un an plus tôt. Pour Big N, c’est tout simplement le meilleur trimestre depuis le lancement de la console en 2017, dépassant même le printemps dernier et les tout premiers confinements. La Switch a connu une augmentation de ses ventes de 7 % sur un an et 27 % de ces ventes ont été pour la Switch Lite. Celle-ci marche désormais sur les talons de la Wii et se rapproche des 13,5 millions de consoles portables vendues.

Selon l’analyste Daniel Ahmad, la Switch tient la bonne cadence pour dépasser la Wii d’ici la fin 2021. Avec plus de 79 millions de consoles vendues durant les 46 premiers mois de commercialisation, elle fait nettement mieux que la PS4 (67 M) et la PS2 (69,5 M), et même que la Wii (75 M). Seule la Nintendo DS avait réalisé un meilleur démarrage (83 M).

The Nintendo Switch has sold in 79.87m units after 46 months on the market. Here is how it compares to other consoles when launch aligned. In the same time frame, the PS4 was around ~67m and the PS2 was around ~69.5m. The Wii was just under 75m. pic.twitter.com/ox3NQy8Ye4 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2021

Mario Kart et Animal Crossing toujours au top

Les ventes de jeux se portent toujours aussi bien. La part du dématérialisé continue même de croître. Et ce sont les stars maison qui ont encore porté les ventes sur la fin 2020. Mario Kart 8 Deluxe atteint les 33,41 millions d’exemplaires. Moins d’un an après sa sortie, Animal Crossing : New Horizons cumule déjà les 31,18 millions de jeux qui ont trouvé preneurs. Plus incroyable : près de 40 % des propriétaires de Switch en ont ainsi déjà une copie.

Du côté des petites déceptions, on peut noter les sorties de Pikmin 3 Deluxe et Mario Kart Live : Home Circuit qui se sont vendues respectivement à 1,94 million et 1,08 million d’exemplaires. Le dernier épisode dérivé de la saga Legend of Zelda, Hyrule Warriors : L’ère du Fléau, s’en sort avec les honneurs (3,5 M).