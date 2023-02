Entre K2000 et Miami Vice : ce cabriolet électrique de Nissan nous fait rêver

Le constructeur japonais Nissan vient de présenter un concept car de voiture électrique plutôt sympathique appelée Max-Out. Même si une version de série n'est pas prévue, il donne toutefois quelques indices sur le futur électrifié de la marque, notamment en termes d'esthétisme.

En matière d’électrification, si Nissan était en avance sur son temps avec la présentation de la première Leaf en 2009, il aura fallu attendre pratiquement dix ans pour qu’une nouvelle génération d’électrique voit le jour avec le Nissan Ariya.

Ce modèle est le premier d’une série de voitures électriques qui composera très prochainement la gamme Nissan, même si la stratégie d’électrification du constructeur reste assez opaque pour le moment, notamment en raison de turbulences en interne avec l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et une redéfinition des contours de la collaboration.

Nissan va accélérer pour l’électrique

La firme japonaise vient de donner le coup d’envoi des « Nissan Futures », une série d’événements et de conférences consacrés à son avenir, électrique bien évidemment, et qui se tiendront à Yokohama, son siège social. C’est via ces évènements que nous devrions en savoir davantage sur l’avenir du constructeur, aussi bien en termes de produits que d’alliance avec Renault.

Pour marquer le début de ces évènements, Nissan en a profité pour présenter un concept-car assez spectaculaire nommé Max-Out et qui, malheureusement, ne débouchera pas sur un modèle de série. C’est dommage, d’autant plus que Nissan est, en général, assez entrain à l’idée de faire des voitures passion, comme en témoignent les Nissan GT-R et autres 400Z.

L’électrification de sa gamme devrait néanmoins amener à l’arrivée d’un ou plusieurs modèles sportifs électriques cela dit, mais pas avant qu’une base solide de modèles électriques compose le catalogue du constructeur japonais.

Une simple étude de style ?

Si vous avez bonne mémoire, ce concept-car doit certainement vous dire quelque chose. En effet, il a été présenté pour la première fois en novembre 2021 sous une forme numérique.

Il est devenu réalité à Yokohama, et ce concept inaugure des lignes extrêmement futuristes, avec des roues au design particulièrement extravagant et des faisceaux de LED jaunes et bleues néon qui fleurent bon la fin des années 1990 et les préparations épicées de certaines sportives japonaises.

Si l’extérieur est spectaculaire, l’intérieur l’est tout autant, voire même davantage. Nous retrouvons un grand écran enveloppant tout le tableau de bord avec un volant de forme rectangulaire inspiré des commandes d’avion.

Pour le coup, si la carrosserie de cabriolet, plus très en vogue en ce moment, ne devrait pas donner naissance à un modèle de série, nous imaginons bien cet intérieur orner les futures Nissan 100 % électriques, et notamment les plus petits modèles.

Pour le reste, nous restons sur notre faim, puisque Nissan n’a pas (encore ?) précisé quel groupe motopropulseur était présent sous le capot, ni si certains des composants présentés se retrouveront sur de prochains modèles de série.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).