Selon les informations obtenues par le site 9to5Google, Nokia serait actuellement en train de développer un feature phone sous Android. Il semble néanmoins qu’il ne s’agisse que d’une mise à jour du système KaiOS.

Ce jeudi, le site 9to5Google a dévoilé les images de ce que le site présente comme un téléphone mobile Nokia équipé d’une version jusqu’alors inconnue d’Android. Selon les sources du site spécialisé dans l’actualité d’Android, le téléphone portable en question serait actuellement en développement du côté de Nokia. « Nous pouvons voir ce qui semble être une nouvelle organisation de l’écran d’accueil d’Android », explique le site américain.

Néanmoins, il semble qu’il ne s’agisse pas d’une véritable version d’Android, mais simplement d’une refonte visuelle de KaiOS. Ce système d’exploitation a été basé initialement sur Firefox OS, mais Google s’y est penché sur ces dernières années. En juin 2018, la firme annonçait ainsi avoir investi 22 millions de dollars dans le projet. Cette théorie est notamment appuyée par le site Android Police pour qui « il est bien plus probable que le téléphone tourne en fait sur une version mise à jour de KaiOS ».

Un positionnement identique à KaioS, les applications Google en plus

Android Police s’appuie notamment sur le positionnement des mentions d’état, en haut à droite de l’écran, présente dans le même ordre — réseau data, Wi-Fi, batterie et heure — que sur la version actuelle de KaiOS. Si l’écran d’accueil intègre quelques ajouts d’applications Google comme YouTube ou Chrome, il ne pourrait s’agir que d’une version de KaiOS revue en partie par Google afin d’y porter nativement ses propres applications. Une bonne manière de rentabiliser l’investissement fait par le groupe l’an dernier.

Quoi qu’il en soit, on ne sait pas encore pour l’heure quand est-ce que sera lancé ce téléphone portable doté de certaines des applications Google. HMD Global fait partie des rares constructeurs à toujours proposer des téléphones portables en plus de ses smartphones bien plus complets. Lors du MWC en février dernier, la marque finlandaise avait ainsi présenté le Nokia 210, doté alors de S30+, le système maison de Nokia.