Le Nokia 9.2 serait repoussé à cet automne pour embarquer un meilleur SoC… et de la 5G

Nokia repousserait son Nokia 9.2 à cet automne. C'est en tout cas ce qu'avance un compte Twitter d'ordinaire bien renseigné sur les projets de la filiale de HMD Global. Ce report permettrait au groupe de remanier son prochain flagship, déjà repoussé à plusieurs reprises, pour y ajouter un meilleur SoC ainsi qu'une connectivité 5G.

Il faudra probablement s’armer d’encore un peu de patience avant de pouvoir tester le prochain smartphone haut de gamme de Nokia. Sur Twitter, Nokia Anew, un compte tenu par des leakers ayant par le passé fait mouche, indique que le Nokia 9.2, remplaçant du Nokia 9 PureView, pourrait voir son lancement être repoussé à l’automne prochain.

Si ce nouveau créneau de lancement nous paraît étonnant, puisque la nouvelle puce haut de gamme doit arriver sur smartphone à compter de mars, l’arrivée d’un Snapdragon 865 flambant neuf sur le Nokia 9.2 (en lieu et place du Snapdragon 855 annoncé à l’origine) serait une bonne nouvelle. Le passage sur ce nouveau SoC permettrait à Nokia de conférer à son terminal plus de puissance, ainsi qu’une connectivité 5G (obligatoire avec le Snapdragon 865).

Ne pas répéter deux fois la même erreur

Changer son fusil d’épaule en matière de SoC n’aurait rien d’une décision anodine pour Nokia. Annoncé à l’occasion du MWC 2019, le Nokia 9 PureView avait en effet souffert d’un processeur en retard face à la concurrence. L’appareil se contentait d’un Snapdragon 845 gravé en 10 nm, alors que la plupart de ses concurrents directs embarquaient déjà le Snapdragon 855, plus véloce et aussi plus économe en énergie, car gravé en 7 nm. Pour son Nokia 9.2, Nokia souhaite éviter de connaître à nouveau cette déconvenue.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v — Nokia anew (@nokia_anew) December 30, 2019

Notons que ce nouveau smartphone haut de gamme se fait tout de même attendre depuis longtemps. Initialement, le mobile devait faire son apparition durant la fin de l’été, avant d’être repoussé pour une sortie durant le quatrième trimestre 2019. Un délai non respecté suite à des problèmes de caméra, avait alors expliqué Nokia, qui tablait par la suite sur un lancement durant le second trimestre 2020 sans plus de détail. Désormais c’est le quatrième trimestre 2020 qui pourrait être visé.

Quoi qu’il en soit l’appareil profiterait vraisemblablement de ces reports successifs pour muscler un peu sa fiche technique. Selon PhoneArena, le Nokia 9.2 devrait compter sur 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, ainsi que sur une batterie de 3320 mAh. Pour Android Authority, l’appareil pourrait également comporter un jeu de modules photo arrière amélioré. Revers de la médaille, son prix initial de 699 dollars pourrait lui aussi en profiter pour gonfler.