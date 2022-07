Le Nothing phone (1) connaît ses premiers soucis techniques

Les premiers modèles de phone (1) arrivent entre les mains des consommateurs et avec eux leurs premiers soucis techniques font surface. Certains utilisateurs remarquent des teintes vertes sur leur écran ainsi que des pixels morts autour de la caméra avant.

Il y a parfois du bon à être parmi les tout premiers acheteurs d’un produit, mais il y a aussi parfois quelques plâtres à essuyer, comme cela semble être le cas actuellement pour Nothing. À peine arrivé entre les mains des premiers utilisateurs, le phone (1) connaît déjà ses premiers problèmes matériels.

Des écrans teintés de vert et des taches autour de la caméra avant

Des utilisateurs de la première heure ont eu la malchance d’obtenir des modèles « défectueux ». Ces personnes ont eu la mauvaise surprise de voir leur écran virer au vert quand pour d’autres, il s’agit de pixels morts autour de la caméra frontale.

Un utilisateur indien qui a reçu une unité de remplacement a même eu la malchance de tomber sur un autre modèle présentant le même problème.

Il n’est apparemment pas le seul à expérimenter ce défaut de teinte de l’écran puisque le problème a également été rapporté à plusieurs reprises par d’autres acheteurs s’étant plaints sur Twitter ou encore Reddit.

Received my phone 1 today …found screen having green tint at top of display ..pls resolve it, am totally disappointed 😞 …. Fan of the beauty of the phone pls replace it or fix it also dropped a mail on support nothing with my email harishjangra@outlook.com pic.twitter.com/B6FcyLc22L — Harish Jangra (@hishu0808) July 15, 2022

Ces défaillances paraissent surtout affecter pour le moment des modèles en provenance d’Inde. Il pourrait donc s’agir d’un problème cantonné au pays où sont distribuées ces unités défectueuses.

#GreenTintNothing@getpeid @nothing

Hi Carl, so Nothing is new in Nothing Phone 1, we already have seen the same "Green Tint display" issue in some of the previous OP phones as well. So what's for the hype all about? @geekyranjit @GyanTherapy @igyaan pic.twitter.com/ODfBPSna5j — IronHrt (@IronHrt2018) July 13, 2022

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’une bonne publicité pour Nothing qui considère le marché indien comme un marché prioritaire.

Dans le même temps, d’autres utilisateurs ont également rapporté l’apparition de pixels morts autour de la caméra frontale de leur smartphone, à peine quelques heures après la première utilisation.

We received the Nothing phone (1) Indian retail unit this morning. And just three hours in, we are seeing dead pixels around the selfie camera in our unit. Disappointing!! Any of you facing any similar hardware issues in #Nothingphone1? pic.twitter.com/2jlsfIFaDB — Beebom (@beebomco) July 15, 2022

@nothing Have received Nothing Phone 1 yesterday & after 1 hour this dead pixel appeared. What to do with this now? pic.twitter.com/b20WpYdKyf — Shubham Saxena (@shubhroxstar) July 15, 2022

Un problème sans gravité ?

Nothing semble avoir reconnu l’existence du problème via son compte Twitter Nothing Support, sans pour autant en donner la raison exacte. Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle l’origine du problème, qu’elle soit matérielle ou logicielle.

Les soucis de teinte verte sur des écrans ne sont pas si rares et ont déjà pu être rencontrés sur d’autres smartphones. Les téléphones disposant d’un écran Oled sont parfois sujets à de tels ennuis qui ont déjà pu être corrigés par le passé via de simples mises à jour.

La meilleure solution si le problème persiste reste encore de contacter la marque pour obtenir un modèle de remplacement. L’un des téléphones concernés semble également connaître un problème de condensation sur le panneau arrière tout autour du module photo.

Il faudra attendre de voir si ces problèmes restent contenus à quelques smartphones ou s’ils se répètent et s’étendent à plus de modèles en circulation pour commencer à y voir une réelle complication. Pour l’heure, cela reste encore du rang de l’anecdotique.

