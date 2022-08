Nothing admet que l’écran du phone (1) ne tient pas toutes ses promesses

Présenté comme ayant une luminosité maximale de 1200 cd/m², le Nothing phone (1) ne pourrait apparemment pas atteindre ce seuil promis par la marque lors de son lancement. Un commentaire de la marque nous apprend que son écran a été limité en connaissance de cause et qu'elle prendra le pouls de sa communauté pour décider de la future marche à suivre.

On le sait maintenant, ce n’est pas parce qu’une fonctionnalité est annoncée pour un smartphone qu’elle finira forcément dans celui-ci à sa sortie. Lors du lancement du Nothing phone (1), la marque avait mis en avant le fait que son écran serait capable d’atteindre un seuil de luminosité de 1200 cd/m² dans certaines situations. Cela est généralement le cas lorsque l’on visionne un contenu HDR sur le smartphone.

Une luminosité maximum divisée par 2 par rapport à celle annoncée

Lors de notre test du smartphone, nous avions mesuré une luminosité d’écran en utilisation à 656 cd/m². Mais d’après la marque elle-même, il existerait une limitation logicielle qui ne permettrait pas au téléphone de dépasser la limite des 700 cd/m².

Découvert par le site allemand ComputerBase, ce blocage a ensuite été relayé par GSMArena qui a intégré à son article un commentaire de la marque :

« L’écran est capable d’atteindre une luminosité allant jusqu’à 1 200 cd/m², mais cette valeur est actuellement plafonnée par le logiciel à 700 cd/m². Cette décision a été prise pour garantir une expérience utilisateur équilibrée au niveau de la chaleur et de la consommation de la batterie. Nous sommes impatients de connaître l’avis de nos utilisateurs à ce sujet et nous suivrons de près les réactions pour savoir si ce problème doit être abordé dans les futures mises à jour logicielles. »

Promesse déçue ou à retardement ?

On a un peu le sentiment que Nothing a été pris la main dans le sac dans cette histoire. L’entreprise avait bien mis en avant cette capacité du smartphone lors de son lancement. Le fait de ne pas tenir cette promesse paraitra comme une déception pour de potentiels acheteurs et pourrait ne pas lui rendre service à l’avenir (même si le smartphone est techniquement capable d’atteindre de telles mesures).

Il faudra maintenant voir si la marque compte adresser la chose avec une future mise à jour. D’après elle, cette fonctionnalité pourrait avoir un impact sur la chauffe et l’autonomie du smartphone et aurait été consciemment limitée. La question est donc la suivante : pourquoi avoir promis une telle chose ? Peut-être pour l’activer ultérieurement et ne pas affecter son lancement, ou simplement pour ne pas trahir les attentes élevées autour du smartphone.

