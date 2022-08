Nothing OS : la nouvelle mise à jour peaufine la qualité de vos photos

Nothing a entamé ce 17 août le déploiement de Nothing OS 1.1.3. Cette nouvelle mise à jour embarque plusieurs améliorations qui devraient notamment permettre de peaufiner la qualité des photos prises avec le Nothing Phone (1).

Petite par la taille – 64,33 Mo seulement – mais grande par ce qu’elle apporte au Phone (1). La mise à jour 1.1.3 de Nothing OS est en cours de déploiement pour améliorer légèrement les performances du premier smartphone de Nothing, corriger quelques uns de ses bugs, mais aussi et surtout peaufiner l’expérience photo qu’il prodigue. C’est du moins ce que promet la marque dans ses notes de versions, avec un menu plutôt exhaustif d’améliorations et mises au point diverses.

Ce que l’on retient en premier lieu, c’est que cette nouvelle mise à jour devrait améliorer sensiblement l’expérience photo sur le Nothing Phone (1). La clarté des clichés pris avec le capteur frontal a notamment été peaufinée, mais on apprend aussi que les temps de traitement ont été améliorés pour les photos et les vidéos prises en mode nuit et avec les paramètres HDR.

Des améliorations dans tous les sens avec Nothing OS 1.1.3

Nothing annonce aussi une meilleure balance des couleurs pour les photos capturées avec le module ultra grand-angle, ainsi qu’une réduction du bruit sur le capteur principal, doublée d’une augmentation de la netteté lorsqu’on utilise le zoom. Et cerise sur le gâteau, Nothing OS est désormais capable de vous avertir si vos capteurs sont sales pour que vous puissiez les nettoyer.

Au-delà de la photo, Nothing OS améliore aussi l’interface vouée à la vérification des empreintes digitales sur les applications tierces et propose à présent une prise en charge de la fonction Adaptive Battery de Google, pour améliorer les performances et la durée de vie de la batterie en apprenant des usages de l’utilisateur.

Côté corrections de bugs, cette nouvelle mise à jour apporte avec elle de quoi résoudre les problèmes de stuttering constatés sur Twitter et encore sur le Google Play Store. On découvre enfin que le problème de partage de connexion a été solutionné, au même titre que le bug qui faisait planter l’écran de verrouillage lorsqu’on cliquait sur une notification.

Notons que le suivi logiciel de Nothing est pour l’instant impeccable, avec des mises à jour régulières et porteuses de nombreuses améliorations et correctifs. Espérons que le constructeur continuera sur cette voie, car il s’agit pour l’instant d’un bel atout à porter au crédit du Nothing Phone (1).

