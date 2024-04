Couleur, prix, specs, design… les futurs Nothing Ear et Ear (a) fuitent avant l’heure

On en sait plus sur les prochains écouteurs de Nothing, les Nothing Ear et Nothing Ear (a).

Ce n’est pas une surprise : Nothing a prévu d’annoncer deux nouvelles paires d’écouteurs Bluetooth le 18 avril prochain. Ces écouteurs inaugurent une nouvelle stratégie dépourvue de numéro de génération et devraient donc s’appeler Nothing Ear et Nothing Ear (a). Nous ne serons toutefois pas médusés lors de l’annonce officielle puisque de nombreuses informations à leur sujet viennent de fuiter via AndroidHeadlines.

Nothing Ear (2024 ?)

Selon le site spécialisé, les Nothing Ear devraient conserver le prix de leurs prédécesseurs, à savoir 150 euros. Concernant leur fiche technique, on note assez peu de changements de prime abord : réduction de bruit active (ANC), double connexion Bluetooth et certification IP54 garantissant leur résistance à la sueur et à la pluie (IPX2 pour le boitier).

Outre les améliorations invisibles sur le papier (l’amélioration possible de la réduction de bruit par exemple), AndroidHeadlines avance également du changement du côté de l’autonomie avec 7,5 heures sans ANC, contre 6,3 heures pour la génération précédente, et jusqu’à 33 heures avec le boitier (36 heures pour les Nothing Ear 2). Cette réduction de l’autonomie du boitier s’explique par l’intégration d’une charge rapide capable de rendre jusqu’à 10 heures d’autonomie en seulement 10 minutes.

Pour le design, les Nothing Ear devraient s’installer dans la continuité de leurs prédécesseurs avec un design transparent du plus bel effet et deux coloris : noir ou blanc.

Nothing Ear (a)

Les Nothing Ear (a) de leur côté devraient se positionner sous la barre des 100 euros à en croire la source. Si l’on ne connait pas les caractéristiques audio pouvant réduire leur coût, leur fiche technique s’annonce semblable à celle des Nothing Ear… en mieux. On aurait donc toujours de la réduction de bruit active, la double connexion Bluetooth et la charge rapide pour 10 heures d’écoute en 10 minutes… mais aussi 8 heures d’autonomie pour les écouteurs et jusqu’à 38 heures avec le boitier, ainsi qu’une certification IP55 sur le boitier.

Il faudra certainement attendre l’officialisation la semaine prochaine pour y voir plus clair. En attendant, on sait que trois coloris devraient être de la partie : noir, blanc ou jaune.

Galerie Nothing Ear 2014