Cet écran gaming de PC semble exceptionnel : 4K et miniLED

La marque chinoise RedMagic de Nubia dévoile son premier moniteur gaming 4K et mini-LED. Les promesses sont fortes.

Après des années à stagner, le marché des écrans de PC est en train de fortement évoluer. On a le droit à des moniteurs de plus en plus performants pour le jeu vidéo, des dalles de plus en plus lumineuses pour les films en HDR, et même des transformations technologiques avec l’arrivée de l’Oled ou du miniLED.

La marque Redmagic, connue pour ses smartphones gaming, a décidé d’étendre son catalogue aux écrans de PC et dévoile déjà un moniteur d’avant-garde.

5088 zones lumineuses

Le moniteur de Redmagic propose une diagonale de 27 pouces avec une définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels. La dalle mini-LED intègre 5088 zones lumineuses et promet une luminosité en pic de 2200 cd/m². Autrement dit, le HDR devrait en mettre plein les yeux.

Côté jeu vidéo, on parle d’une fréquence de rafraichissement de 160 Hz, parfaitement suffisante pour profiter des jeux en 4K, qu’ils soient compétitifs ou non. La connectique est, elle aussi, complète, avec des ports USB-C, HDMI et DisplayPort.

Le lancement est prévu pour les semaines à venir en Chine pour un prix qui n’a pas encore été communiqué. Espérons que ce genre d’écran arrive bientôt en France à bon prix.