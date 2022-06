Nvidia GeForce RTX 4090, 4080 et 4070 : des dates de lancement plus précises, en trois temps

Le lancement des prochaines cartes graphiques de Nvidia approche à grands pas. La première sortie arriverait dès le mois d'aout.

Les rumeurs se multiplient depuis plusieurs semaines concernant les GeForce RTX 4000, la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia. On approche en effet des deux ans du lancement des RTX 3000, en septembre 2020, et Nvidia serait sur le point de changer d’architecture avec un passage à Ada Lovelace. Comme en 2020, le lancement initial se ferait autour de trois produits : la GeForce RTX 4090, la GeForce RTX 4080 et la GeForce RTX 4070. En revanche, la firme aurait cette fois ajusté son calendrier de lancement pour nous proposer une valse, en trois temps.

Un lancement dès le mois d’août

C’est le site VideoCardz qui nous dévoile ces informations. Le média affirme avoir obtenu de ses propres sources que la GeForce RTX 4090 ait le droit à un lancement dès le mois d’aout, alors que l’on s’attendait à un lancement après le mois de septembre, comme en 2020. Nvidia pourrait donc être en avance sur son calendrier. La GeForce RTX 4080 serait ensuite lancée au mois de septembre et il faudrait attendre le mois d’octobre pour mettre la main sur la GeForce RTX 4070.

Notez que l’on parle ici des périodes de lancement, c’est-à-dire de commercialisation, pour chaque carte. Nvidia pourrait encore les présenter à une seule conférence pendant l’été. Certaines rumeurs prédisent en effet une conférence dès le mois de juillet par Nvidia pour dévoiler cette nouvelle génération.

Le compte twitter kopite7kimi, intéressant quand il s’agit des produits Nvidia, prédit lui aussi un lancement dans l’ordre indiqué par VideoCardz : d’abord la GeForce RTX 4090, puis la RTX 4080 et enfin la RTX 4070. Il s’est laissé aller à quelques indiscrétions supplémentaires sur Twitter.

Une même carte, deux GPU différents

D’abord, d’après Videocardz, les cartes RTX 4090 et 4080 utiliseraient deux GPU différents. Respectivement AD102 et AD103 basés sur Ada Lovelace. En revanche, les deux cartes utiliseraient le même PCB ce qui laisse à penser que les deux GPU pourraient proposer les mêmes pins. Autrement dit, les fabricants de cartes graphiques pourraient proposer le même design pour la RTX 4080 et la RTX 4090 et simplement intervertir les GPU selon le produit à vendre.

Pour kopite7kimi, la puce AD102 devrait offrir deux fois la puissance de la puce GA102, et ce assez simplement. Le TGP de la RTX 4090 pourrait bien atteindre les 600W prédits par certaines rumeurs, mais les RTX 4080 et 4070 se limiteraient à 450 et 400W. Une carte graphique Titan serait à nouveau prévue pour cette génération.

Évidemment, toutes ces rumeurs doivent encore être prises avec des pincettes à ce stade. D’abord parce qu’on n’est jamais à l’abri d’une fausse information, mais aussi, car Nvidia peut modifier ses plans à tout moment. Nous sommes toujours dans une période d’une grande incertitude sur les rythmes de production des puces et la firme pourrait décider de repousser son lancement pour assurer des stocks plus conséquents. Rendez-vous cet été pour le juger.

