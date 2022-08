La Nvidia GeForce RTX 4070 tutoierait la puissance d’une RTX 3090 Ti

Dévoilées sur Twitter, les spécifications supposées de la future RTX 4070 dressent le portrait d'une carte graphique méchamment équipée. Elle pourrait en l'état boxer dans la même catégorie que l'actuelle RTX 3090 Ti.

Nvidia nous réserve visiblement de très belles choses avec le milieu de gamme « cossu » de sa prochaine lignée de cartes graphique. En s’appuyant sur la nouvelle architecture GPU Ada Lovelace et sur les derniers raffinements de la gravure en 5 nm signée TSMC, la RTX 4070 serait en mesure d’approcher les performances d’une RTX 3090 Ti actuelle… tout en faisant preuve d’une certaine maîtrise énergétique au regard du niveau de puissance supposément développé.

Sur Twitter, le leaker Kopite7kimi a dévoilé les principales spécifications de la puce. On apprend ainsi que la RTX 4070 exploiterait un GPU AD104 complet, arborant 7680 cores. Ce dernier serait couplé à 12 Go de mémoire vidéo en GDDR6X à 21 Gb/s, disposant d’un bus 192-bit et d’une bande passante pouvant atteindre 504 Go/s. En se basant sur de précédentes fuites, WCCFTech rappelle que nous devrions également y trouver 48 Mo de cache L2 et jusqu’à 160 ROPs.

La RTX 3070 Ti éclipsée, la RTX 3090 Ti égalée ?

Par rapport à la RTX 3070 Ti, qui mise sur une puce Ampère « GA104 » gravée en 8 nm, ces spécifications laissent pantois : nous serions sur une hausse de 25 % du nombre de cœurs et sur un cache 12x plus important. Côté fréquences, et si rien n’est encore certain à ce stade, la RTX 4070 devrait enfin miser sur un GPU cadencé entre 2,00 et 3,00 GHz. Une hausse des fréquences que l’on pressent grâce au changement de finesse de gravure. Comme évoqué plus haut, Nvidia passerait en effet du 8 nm de Samsung (qui s’apparentait en réalité à une gravure en 10 nm raffinée et optimisée) au 5 nm de TSMC.

There is an update of RTX 4070.

PG141-SKU331

7680FP32

12G 21Gbps GDDR6X

300W

TSE >11000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 4, 2022

Sur le plan de la demande énergétique, les choses s’annoncent également intéressantes. Car si les rumeurs indiquaient un TGP de 400 W pour la RTX 4070 Ti, la RTX 4070 « classique » se contenterait pour sa part de 300 W. À titre de comparaison, la RTX 3070 actuelle se limite certes à 220 W, mais la RTX 3090 Ti culmine pour rappel à 450 W. En benchmark sur 3D Mark Time Spy Extreme, la supposée RTX 4070 atteindrait pourtant 11 000 points, soit presque autant que la RTX 3090 Ti de référence sur le même outil. Une sobriété énergétique intrigante, mais qu’il convient de relativiser, car à gamme égale, les RTX 4000 de Nvidia semblent d’ores et déjà afficher une consommation des plus copieuses.

Côté prix, la RTX 4070 devrait quoi qu’il en soit se positionner aux alentours de 499 – 549 dollars. On y trouverait par ailleurs tous les agréments attendus sur la lignée Ada Lovelace, comme les cœurs Tensor de 4ᵉ génération, les cœurs RT de 3ᵉ génération, le support des tout derniers API, ou encore la prise en charge de l’encodage/décodage NVENC.

