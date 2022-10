Tous les jeudis, Nvidia rajoute une poignée de jeux compatibles avec GeForce Now, son service de cloud gaming. Voici la liste du mois d'octobre 2022.

Avec l’annonce de la fermeture de Google Stadia, les services concurrents n’en ont que plus d’intérêt, à commencer par GeForce Now, le cloud gaming de Nvidia permettant de profiter de ses technologies (DLSS, ray tracing…) depuis « les nuages ». Et ça tombe bien, puisque quelques nouveautés intéressantes arrivent ce mois-ci, à commencer par A Plague Tale : Requiem le 18 octobre. On attend également Victoria 3, prévu le 25 octobre.

Voici déjà les jeux rajoutés — tous les jeudis — depuis le début du mois.

Les jeux GeForce Now ajoutés le 13 octobre 2022

Asterigos: Curse of the Stars (Steam)

Kamiwaza: Way of the Thief (Steam)

LEGO Bricktales (Steam et Epic Games)

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam)

PC Building Simulator 2 (Epic Games)

The Last Oricru (Steam)

Rabbids: Party of Legends (Ubisoft)

The Darkest Tales (Steam)

Scorn (Steam et Epic Games, le 14 octobre)

Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta (Steam)

Dual Universe (Steam)

Les jeux GeForce Now ajoutés le 6 octobre 2022

Marauders (Steam)

Dakar Desert Rally (Steam)

Lord of Rigel (Steam)

Priest Simulator (Steam)

Barotrauma (Steam)

Black Desert Online – North America and Europe (Pearl Abyss Launcher)

Il est intéressant de noter dans cette liste la présence d’un jeu qui n’est ni sur Steam, ni sur l’Epic Games Store, ni sur Ubisoft Connect. Cela prouve que Nvidia continue à nouer des partenariats avec les différents acteurs du jeu vidéo pour proposer un maximum de titres sur son service de cloud gaming.

S’abonner à GeForce Now

GeForce Now propose trois offres :

Gratuitement : sessions limitées à 1 heure de jeu ;

Pour 9,99 euros / mois : 1080p60, RTX et sessions de 6 heures ;

Pour 19,99 euros / mois : définition jusqu’en 4K et un framerate jusqu’à 120 FPS.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.