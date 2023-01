Ça se confirme, Nvidia pourrait bien mettre une RTX 4080 dans sa 4070 Ti

Une nouvelle fuite donne un peu plus d'épaisseur encore à une rumeur persistante : Nvidia lancerait bien sa RTX 4080 12 Go « annulée » sous la forme d'une RTX 4070 Ti.

Annulée durant l’automne après une communication relativement hasardeuse, la RTX 4080 12 Go serait sur le point d’être réincarnée sous la forme d’une RTX 4070 Ti. Bien que la rumeur ne soit pas nouvelle et que nous devrions être fixés à l’issue de la conférence de Nvidia au CES, cette piste devient cette semaine un peu plus consistante alors qu’un visuel émanant de Nvidia a fuité en ligne.

Partagé par la marque sur son site officiel, avant d’être retiré, un tableau comparatif des spécifications et performances des RTX 4090 (24 Go), RTX 4080 (16 Go) et RTX 4070 Ti (12 Go) a été attrapé au vol par le leaker @momomo_us, plutôt fiable de réputation. Relayé sur Twitter juste avant le week-end, ce document tend à attester la récupération, par la RTX 4070 Ti, de la configuration exploitée par l’ancienne RTX 4080 12 Go.

Puissance dévastatrice et prix élevé ?

Le tableau en fuite dévoile une RTX 4070 Ti aux spécificités identiques à celles de feu la RTX 4080 12 Go. On y retrouverait donc une puce GPU regroupant 7680 cœurs CUDA cadencés à 2,61 GHz en boost et 12 Go de mémoire vidéo en GDDR6X. La carte serait compatible 4K jusqu’à 240 Hz ou 8K à 60 Hz, avec DSC ou HDR. D’après le tableau comparatif, cette RTX 4070 Ti serait capable de surclasser très largement la RTX 3080 en jeu (3,5 fois plus de performances sous Cyberpunk 2077, avec le nouveau mode Ray-Tracing : Overdrive activé). En clair, Nvidia ferait une nouvelle fois parler la poudre, mais à quel prix ?

GeForce RTX 4070 Ti

Coming Month XXhttps://t.co/Z6Hv1Vv7ol pic.twitter.com/7sudSwgsFZ — 188号 (@momomo_us) December 30, 2022

C’est la question qui reste principalement en suspens. Selon toute logique, la RTX 4070 Ti sera moins chère que l’imposante RTX 4080 16 Go (qui s’appuie pour sa part sur 9728 cœurs CUDA à 2,51 GHz), proposée à 1399 euros en France. Elle pourrait également être un peu plus abordable que la mal-née RTX 4080 12 Go. Pour rappel, cette dernière devait initialement être lancée à 1099 euros en France avant d’être annulée.

Plus concrètement, et d’après The Verge, Nvidia pourrait se mettre d’accord avec lui-même sur 799 dollars en prix de lancement pour sa RTX 4070 Ti, mais il faudra bien sûr attendre encore un peu pour en avoir le cœur net.

