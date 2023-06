C’est une idée fausse de penser que Nvidia était « inconnue jusqu’à présent »

« Inconnue jusqu’à présent, Nvidia se hisse au rang des plus grands, avec une valorisation en bourse à 1 000 milliards de dollars. », voilà ce que l'on peut lire dans la presse généraliste. Pour ceux qui ont suivi l'évolution de l'industrie des technologies, cette affirmation semble quelque peu surprenante.

Dans une course effrénée à la valorisation, le titan technologique Nvidia s’est imposé sur le podium des entreprises les plus précieuses de Wall Street, aux côtés de géants comme Amazon, Microsoft et Apple. Il a récemment franchi un cap historique : une valorisation de 1 000 milliards de dollars, suite à une croissance fulgurante de 25 % en une seule semaine, et une augmentation vertigineuse de plus de 170 % depuis le début de l’année.

Derrière ce bond spectaculaire se cache une tendance qui domine le paysage technologique actuel : l’Intelligence artificielle (IA). Jensen Huang, PDG de Nvidia, a annoncé lors de sa dernière conférence que l’IA est désormais à un point de bascule, capable de transformer tout un chacun en développeur sans besoin de maîtriser les complexités du codage. Il suffirait de « parler » à un ordinateur pour générer du code.

L’annonce a suscité un enthousiasme certain, reflétant l’essor actuel de l’IA, et la position de leader de Nvidia dans ce domaine. Pourtant, un article de Franceinfo mentionne : « À la bourse de Wall Street, les analystes connaissaient les noms de Amazon, Microsoft, ou encore Apple. Désormais, ils devront aussi compter avec Nvidia. Inconnue jusqu’à présent, l’entreprise se hisse au rang des plus grands, avec une valorisation en bourse à 1 000 milliards de dollars. »

Inconnue jusqu’à présent ?

Inconnue jusqu’à présent ? Pour ceux qui ont suivi l’évolution de l’industrie des technologies, cette affirmation semble quelque peu surprenante. Nvidia, fondée en 1993, est loin d’être une inconnue.

Mais, il est intéressant de noter que cette entreprise à la valorisation vertigineuse a commencé de manière bien plus modeste. Fondée le 5 avril 1993 par trois ingénieurs passionnés par l’informatique, Nvidia a pris son essor dans un petit bureau à Sunnyvale, en Californie. Jensen Huang, ancien directeur de LSI Logic et concepteur de microprocesseurs chez AMD, Chris Malachowsky, ancien employé de Sun Microsystems, et Curtis Priem, concepteur de puces graphiques chez IBM, ont uni leurs forces pour créer cette entreprise qui allait bouleverser le monde de la technologie.

Le trio avait une vision audacieuse pour l’avenir : ils prévoyaient un monde où les jeux vidéo joueraient un rôle central. Toutefois, ils savaient aussi que le développement de ce secteur nécessiterait du matériel spécialisé, et c’est précisément là qu’ils ont vu une opportunité. Comme l’a reconnu Jensen Huang dans une interview avec Fortune, ce rêve a débuté avec seulement « 40 000 dollars en banque ».

Spécialisée à l’origine dans la conception de processeurs graphiques pour les jeux vidéo, Nvidia a su se réinventer et s’adapter aux nouvelles tendances. Elle est devenue un acteur clé dans le domaine des datacenters, et de l’IA, avec ses unités de traitement graphique (GPU) qui se sont avérées extrêmement efficaces pour l’apprentissage profond, une sous-catégorie de l’IA. Les GPU de Nvidia ont joué un rôle essentiel dans le passage du big data à l’IA, permettant de gérer des volumes massifs de données à une vitesse et une efficacité inégalées.

Nvidia est également à la pointe de l’IA embarquée dans les véhicules autonomes, avec sa plateforme Drive. Sans oublier sa participation active dans le développement de la réalité augmentée et virtuelle, des secteurs en pleine croissance. En somme, l’entreprise s’est ancrée dans presque tous les aspects importants du paysage technologique actuel.

Nvidia opère plus dans l’ombre

Alors, comment expliquer cette apparente méconnaissance de Nvidia ? Peut-être que la médiatisation prédominante des entreprises directement liées aux consommateurs, comme Amazon ou Apple, a éclipsé Nvidia, qui opère plus dans l’ombre, fournissant les composants qui alimentent de nombreuses technologies que nous utilisons quotidiennement. Un autre exemple ? La Nintendo Switch est la seconde console la plus vendue au monde, et elle est propulsée par une puce Nvidia.

Toutefois, évidemment, Nvidia peut sembler moins présent aux yeux du grand public en comparaison avec des entreprises comme Google, Microsoft ou Amazon. Cela s’explique en partie par le fait que Nvidia opère principalement en B2B (business-to-business), fournissant des technologies à d’autres entreprises, tandis que Google, Microsoft et Amazon ont une interface directe avec les consommateurs. De plus, la nature même des produits de Nvidia rend son impact moins visible pour le consommateur moyen. Nvidia a une approche plus technique et spécialisée de son domaine d’activité, qui peut être moins accessible à un public non spécialisé.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).