Nintendo imperturbable : la Switch résiste aux baisses de prix et aucune nouvelle génération prévue

La Nintendo Switch a été vendue à 125 millions d'exemplaires, surpassant la Wii, la PlayStation originale et la PS4, et se positionnant ainsi comme la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps. Malgré les spéculations sur une éventuelle Nintendo Switch 2, Nintendo a confirmé qu'aucune nouvelle console ne serait lancée avant 2024. Et pour ceux qui espéraient une baisse de prix, ils vont devoir attendre. Malgré une baisse des ventes, Nintendo n'a aucun plan de réduction de prix pour le moment.

Depuis son lancement, la Nintendo Switch a su trouver sa place dans nos cœurs, mais aussi dans nos salons, nos chambres, nos sacs à dos… et même nos toilettes. La Switch a réussi un exploit digne de Mario sautant par-dessus un champignon géant : elle est devenue la console de salon la plus populaire de la longue histoire de Nintendo, et ce n’était pas une mince affaire.

Au 31 mars 2023, Nintendo avait vendu plus de 125 millions d’exemplaires de la Switch. Pour vous donner une idée, c’est comme si chaque habitant de la France, de la Belgique et de la Suisse en avait une. Et cette performance remarquable a permis à la Switch de se hisser au-dessus de la Wii, de la PlayStation originale et même de la PS4. Elle est désormais la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps, juste derrière la PS2 et ses 155 millions d’unités.

Pas de Switch 2, pour le moment, ni de baisse de prix

Mais alors, quid d’une Nintendo Switch 2 ? Pourquoi vouloir changer une équipe qui gagne ? La Switch se vend encore très bien et Nintendo ne semble pas vouloir l’abandonner pour une nouvelle venue. Comme on dit : « On ne change pas une console qui gagne ! ». Nintendo a annoncé qu’aucune nouvelle console ne serait lancée avant 2024. En attendant, la firme japonaise mise sur les jeux à venir pour continuer à attirer les joueurs. Comme, per exemple, Zelda Tears of The Kingdom.

Et pour ceux qui espéraient une baisse de prix, il faudra repasser. Même après sept ans, Nintendo n’a pas l’intention de réduire le prix de sa console. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été clair sur ce point. Malgré une baisse des ventes, aucun plan de réduction de prix n’est prévu pour le moment. La raison ? Le taux de change défavorable du yen japonais et l’inflation qui pousse les coûts vers le haut. Alors, si vous attendiez une baisse de prix pour vous offrir la Switch, il va falloir prendre votre mal en patience… ou casser votre tirelire.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.